SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d., volvió a la casa del Padre el 2-8-2026. - Su esposa Isabel de Álzaga y sus hijos, Isabel y Federico, Bettina y Javier, Juan y Vico, sus nietos y bisnietos, lo despiden con alegría dando gracias a Dios por su vida. Los invitamos al velatorio hoy, a partir de las 9, en la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes y luego tendremos misa de cuerpo presente a las 12, en Echeverría 1371, CABA.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Tu hija Bettina y Javier, Javi y Luli, Agus, Sara y Cote, Tere y Alfonso te despiden con la alegría de saber que volvió a la casa del Padre.

✝ ANCHORENA, Juan María de. - Con mucha tristeza Javier d¨Ornellas despide al muy querido Juan, amigo de tantos años, acompañando a la admirable Isabel y a su gran familia, pidiendo oraciones en celebración y agradecimiento por una vida ejemplar.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Bruno y Mariel Quintana (as.) participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a Isabel en estos difíciles momentos, rogando una oración en su memoria.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Eduardo de Zavalía, sus hijos Eduardo y Tomás y familia despiden con inmenso dolor al amigo y compañero de tantos años, y acompañan a Isabel y familia en este doloroso momento.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Eduardo y Federico Zavalía y demás integrantes de Zavalía y Asociados participan el fallecimiento de su exsocio, cliente y amigo, y acompañan a Isabel y familia en este doloroso momento.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d., falleció el 2-8-2026. - Sus amigos María y Enrique Santamarina acompañan y abrazan con mucho cariño a Isabel y toda su familia y piden oraciones en su memoria.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Silvia y Mario Obregón despiden a Juan con mucho cariño, acompañando a toda la familia en este momento.

Avisos fúnebres

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