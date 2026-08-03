LA NACION

ANCHORENA, Juan María de,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d., volvió a la casa del Padre el 2-8-2026. - Su esposa Isabel de Álzaga y sus hijos, Isabel y Federico, Bettina y Javier, Juan y Vico, sus nietos y bisnietos, lo despiden con alegría dando gracias a Dios por su vida. Los invitamos al velatorio hoy, a partir de las 9, en la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes y luego tendremos misa de cuerpo presente a las 12, en Echeverría 1371, CABA.

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Tu hija Bettina y Javier, Javi y Luli, Agus, Sara y Cote, Tere y Alfonso te despiden con la alegría de saber que volvió a la casa del Padre.

ANCHORENA, Juan María de. - Con mucha tristeza Javier d¨Ornellas despide al muy querido Juan, amigo de tantos años, acompañando a la admirable Isabel y a su gran familia, pidiendo oraciones en celebración y agradecimiento por una vida ejemplar.

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Bruno y Mariel Quintana (as.) participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a Isabel en estos difíciles momentos, rogando una oración en su memoria.

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Eduardo de Zavalía, sus hijos Eduardo y Tomás y familia despiden con inmenso dolor al amigo y compañero de tantos años, y acompañan a Isabel y familia en este doloroso momento.

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Eduardo y Federico Zavalía y demás integrantes de Zavalía y Asociados participan el fallecimiento de su exsocio, cliente y amigo, y acompañan a Isabel y familia en este doloroso momento.

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d., falleció el 2-8-2026. - Sus amigos María y Enrique Santamarina acompañan y abrazan con mucho cariño a Isabel y toda su familia y piden oraciones en su memoria.

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Silvia y Mario Obregón despiden a Juan con mucho cariño, acompañando a toda la familia en este momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuáles son los tres signos con “más suerte” en agosto
    1

    Cuáles son los tres signos con “más suerte” en agosto de 2026 en la Argentina, según la inteligencia artificial

  2. Pichetto afirmó que Villarruel será candidata a presidenta en las elecciones de 2027
    2

    Miguel Ángel Pichetto afirmó que Villarruel será candidata a presidenta en las elecciones de 2027

  3. Las principales frases de Milei sobre Tapia, Cristina Kirchner, Kicillof y su eventual reelección
    3

    Las principales frases de Milei sobre Chiqui Tapia, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y su eventual reelección

  4. El almuerzo de Rosalía en Palermo: el restaurante que eligió y el sabroso menú que degustó con su equipo
    4

    El almuerzo de Rosalía en Palermo: el restaurante que eligió y el sabroso menú que degustó con su equipo