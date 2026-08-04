SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Tu hijo, Juan de Anchorena (h.) y María Victoria Rivara, junto a tus nietos, Juan Segundo, Zenón, Santos y Elenita, te despedimos Pachos con muchísimo amor, con la certeza de saber que ya estas en los brazos de Jesus y María.

✝ ANCHORENA, Juan María de. - A Dios Johnny. Muy tristes, te despedimos y acompañamos a la querida Isabel y familia. Rosita y Jaime Zuberbühler.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Clara M. de Alvear y sus hijos: Clara Josefina y Marcos, Alberto y Mariana, Candelaria y Rafa, Elisa y Pancho despiden a Jhonny con mucho cariño y acompañan con gran amor a su prima y amiga Pepa, a sus hijos Isabelita, Bettina, Juan, sus nietos, bisnietos y especialmente a su hermana Isabel.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Sus sobrinos y su cuñada Josefina Alzaga de Molinari junto a sus a hijos: Josefina, George, Esteban, Vero, Agustín y nietos participan el fallecimiento de Juan y acompañan a la tía Isabel con los mejores recuerdos.

✝ ANCHORENA, Juan María de q.e.p.d., - Wilflried y Bobby von Bülow acompañan a la muy querida Isabel y a su familia en estos tan tristes momentos.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Sus cuñados Goyo y Josefina A. de Molinari participan el fallecimiento de Juan, acompañando a su hermana Isabel y a toda su familia con el cariño de siempre.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Susana y Manuel Torino acompañan a Isabel, Bettina y a toda su familia con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ ANCHORENA, Juan María de. - Clara Alzaga, sus hijos: Fabiana y Ale, Javier, Federico y sus nietos. Acompañan a su hermana Isabel y familia con inmenso cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Carlos Barbosa Moyano y familia despiden a su querido amigo y acompañan a sus familiares con cariño.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Gloria y Criso Zuberbühler despiden al querido Johnny y acompañan a Isabel y familia con mucho cariño.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d., falleció el 2-8-2026. Canela y Andrés von Buch acompañan con mucho cariño a Isabel y toda su familia. Rogamos una oración en su querida memoria.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Eduardo Padilla Quirno (a.) y su hija Verónica acompañan de todo corazón a Isabel y su familia.

✝ ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Luis e Inés Loviscek, hijos y nietos despedimos a Juan con mucha tristeza y abrazamos con todo nuestro cariño de siempre a todos los Anchorena.

ANCHORENA, Juan María de. q.e.p.d. - Con profundo pesar el señor presidente de la República Oriental del Uruguay, Prof. Yamandú Orsi, despide al estimado Juan María de Anchorena, amigo entrañable del Uruguay de tantos años. Acompaña a su esposa Isabel, a sus hijos, familiares y allegados en este momento. Sepelio ya efectuado.

Avisos fúnebres

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