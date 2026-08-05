LA NACION

ANCHORENA, Juan María de,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - María Victoria y Alberto de Anchorena despiden a su querido primo Johnny y acompañan con mucho cariño a Isabel y toda su familia.

ANCHORENA, Juan María de q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy lo despiden con tristeza, acompañan con afecto a Isabel y toda la familia en estos tristes momentos y ruegan oraciones en su memoria

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Magdalena de Robirosa, sus hijos Magdalena, Dolores y Pablo, sus nietos y Pety abrazan a Isabel, sus hijos y su gran familia con mucho cariño.

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Fundación Joseph Merklin, Colonia, Uruguay, Horacio González O’Donnell, Bernardo Sans, Jorge Roimiser, Rodolfo Altmann, Cristina García Banegas, despiden a su muy querido amigo y benefactor.

ANCHORENA, Juan María de. - Despedimos a Juan y acompañamos a Isabel y familia con mucho cariño y oraciones. Miguel y Teresa Gowland de Frias y María Gowland.

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Marion y Freddy Carlés despedimos con profunda tristeza a Johnny y abrazamos con mucho cariño a Isabel, sus hijos y toda la familia.

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Teresa Alzaga de Hearne, Francisco Kelsey, María Alzaga y sus hijos abrazan con muchísimo cariño a Isabel y a su familia.

ANCHORENA, Juan María de, q.e.p.d. - Paula de Elia y sus hijos, Azul, Leon y Simon Zorraquin acompañan a Isabel y toda su familia con mucho amor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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