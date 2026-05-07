SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARAINTY, Elvira Juste de, q.e.p.d. - María Fernanda González Pena, Horacio Guadagni e hijos despedimos con mucho cariño a nuestra querida profesora, madrina y amiga de la familia. Acompañamos a sus seres queridos y rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa