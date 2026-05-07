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ARAINTY, Elvira Juste de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ARAINTY, Elvira Juste de, q.e.p.d. - María Fernanda González Pena, Horacio Guadagni e hijos despedimos con mucho cariño a nuestra querida profesora, madrina y amiga de la familia. Acompañamos a sus seres queridos y rogamos una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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