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ARAINTY, Elvira Juste de,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARAINTY, Elvira Juste de, q.e.p.d. - María Fernanda González Pena, Horacio Guadagni e hijos despedimos con mucho cariño a nuestra querida profesora, madrina y amiga de la familia. Acompañamos a sus seres queridos y rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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