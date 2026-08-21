SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARAUZ CASTEX, Juan Manuel, 19-8-2026. - Juancho querido, fuiste un gran hermano. Te vamos a extrañar mucho. Cano, Julia, Agustín, Josefina, Gerónimo, Juani, Olivia y nietos rezamos por vos y acompañamos con todo cariño a María José, Manu y María.

✝ ARAUZ CASTEX, Juan Manuel. - La familia Reutemann Bobbio acompaña con sus oraciones a la familia Arauz Castex en este triste momento.

✝ ARAUZ CASTEX, Juan Manuel, q.e.p.d. - Raúl L. Pizarro Posse, Marcelo E. Griffi, Roberto A. Punte y Santiago Bargalló Beade despiden a su amigo Juancho con una oración y acompañan a todos los Arauz Castex en este triste momento.

Avisos fúnebres

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