Saltar al contenido principal
LA NACION

ARAUZ CASTEX, Juan Manuel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARAUZ CASTEX, Juan Manuel, 19-8-2026. - Juancho querido, fuiste un gran hermano. Te vamos a extrañar mucho. Cano, Julia, Agustín, Josefina, Gerónimo, Juani, Olivia y nietos rezamos por vos y acompañamos con todo cariño a María José, Manu y María.

ARAUZ CASTEX, Juan Manuel. - La familia Reutemann Bobbio acompaña con sus oraciones a la familia Arauz Castex en este triste momento.

ARAUZ CASTEX, Juan Manuel, q.e.p.d. - Raúl L. Pizarro Posse, Marcelo E. Griffi, Roberto A. Punte y Santiago Bargalló Beade despiden a su amigo Juancho con una oración y acompañan a todos los Arauz Castex en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Murió otra integrante de la familia que cayó con su camioneta en un barranco de Jujuy
    1

    Murió otra integrante de la familia que cayó con su camioneta en un barranco de Jujuy

  2. Científicos logran recrear el inicio del cosmos en un laboratorio
    2

    El Big Bang en miniatura: científicos logran recrear el inicio del cosmos en un laboratorio

  3. Así está el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2026
    3

    Así está el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2026

  4. Cerimedo “planificó” el ataque y “dirigió remotamente la emboscada” para matar a su novia en Bolivia
    4

    Cerimedo “planificó” el ataque y “dirigió remotamente la emboscada” para matar a su novia, sostiene la acusación fiscal en Bolivia