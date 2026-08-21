Así está el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2026

Se disputaron los primeros dos partidos de los cuartos de final de los torneos masculino y femenino del Masters 1000 de Cincinnati 2026 y, de esta manera, se definieron los primeros semifinalistas: Flavio Cobolli y Arthur Fils, y Jessica Pegula e Iga Swiatek. Este viernes se jugarán los encuentros restantes de la ronda de los ocho mejores: Taylor Fritz vs. Brandon Nakashima y Lorenzo Musetti vs. Frances Tiafoe entre los hombres, y Sara Bejlek vs. Madison Keys y Coco Gauff vs. Marta Kostyuk entre las mujeres.

En el cuadro masculino, el primero en acceder a la penúltima instancia del certamen que se disputa en Ohio, Estados Unidos, fue el italiano Cobolli (10° del ranking ATP), quien dejó en el camino al local Tommy Paul (24°) por 2-6, 6-3 y 6-4. Persigue su primer título de esta categoría en un año en el que se consolidó como uno de los mejores del mundo, ingresó en el Top 10 y fue subcampeón de Roland Garros.

El italiano Flavio Cobolli sueña con ganar el primer Masters 1000 de su carrera EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luego llegó el turno del francés Fils (21°), quien venció a la máxima revelación de esta edición, el argentino Thiago Tirante (50°), por 6-3 y 6-2. En lo que va de la temporada ya fue campeón del ATP 500 de Barcelona, finalista del ATP 500 de Doha, y semifinalista de los Masters 1000 de Miami y Roma, por lo que sueña con estirar su gran presente para pelear por el título en el Cincinnati Open.

En el cuadro femenino, la polaca Swiatek (5° del ranking WTA) jugó menos de un set y se metió en semifinales por el abandono de la kazaja Elena Rybakina (2°) por lesión. La que si jugó y festejó una victoria contundente fue la estadounidense Jessica Pegula (3°), quien eliminó a su compatriota Amanda Anisimova (10°) por 6-4, 2-6 y 7-6 (4).

Profeta en su tierra: Jessica Pegula es una de las cuatro mejores del Masters 1000 de Cincinnati 2026 MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todas las semifinales restantes se llevarán a cabo este viernes en el Lindner Family Tennis Center. En el primer turno, a partir de las 14, la checa Bejlek se enfrentará a la norteamericana Keys. Luego, no antes de las 16, se verán las caras los locales Nakashima y Fritz. Más tarde, cerca de las 20, se cruzarán el italiano Musetti y el estadounidense Tiafoe, Por último, aproximadamente a las 21.30, la anfitriona Gauff jugará contra la ucraniana Kostyuk.

Cómo ver online el Masters 1000 de Cincinnati 2026

El Masters 1000 de Cincinnati 2026 comenzó el jueves 13 de agosto y se extiende hasta el domingo 23 de agosto en el Lindner Family Tennis Center. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati

Rama masculina

Roger Federer (Suiza) - Siete títulos

Pete Sampras (Estados Unidos) y Novak Djokovic (Serbia) - Tres

Andre Agassi (Estados Unidos), Michael Chang (Estados Unidos), Andy Roddick (Estados Unidos) y Andy Murray (Gran Bretaña) - Dos

Stefan Edberg (Suecia), Guy Forget (Francia), Thomas Enqvist (Suecia), Gustavo Kuerten (Brasil), Rafael Nadal (España), Marin Cilic (Croacia), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Daniil Medvedev (Rusia), Alexander Zverev (Alemania), Borna Coric (Croacia), Jannik Sinner (Italia) y Carlos Alcaraz (España) - Uno

Rama femenina