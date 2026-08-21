Tormentas en Nueva York: una tromba marina toco tierra y declararon el estado de emergencia

NUEVA YORK.- Una tromba marina azotó las costas de Long Island, en Nueva York, y el condado de Nassau declaró el estado de emergencia por la intensidad de las tormentas en la zona. Aunque hasta el momento no se registraron víctimas fatales, las tormentas causaron diversos daños materiales sobre las viviendas de los habitantes de la zona.

Según el testimonio de Michael Uttaro, jefe de bomberos del condado de Nassau, los equipos de emergencia descubrieron 30 cabañas destruidas por lo que, según él, “parecía ser un posible tornado que tocó tierra”.

El único herido por el evento natural fue un trabajador del Surf Beach Club, consignó el medio ABC New York. Por su parte, todos los efectivos que participaron del operativo resultaron ilesos.

La tromba marina que dijo presente en Nueva York

Quien también se pronunció fue Bruce Blakeman, uno de los representantes del estado de Nassau, quien detalló que “un tornado tocó tierra en Atlantic Beach y que se estaban evaluando los daños materiales en los clubes de playa Sun and Surf y Silver Point”.

Se movilizaron equipos de búsqueda para asegurarse de que no hubiera personas atrapadas en las cabañas dañadas.

Drivers navigated flooded streets in East Meadow on Long Island on Thursday evening after heavy downpours rolled through. Find the latest here: https://t.co/FltY02EwMi https://t.co/TM1QAGrre2 pic.twitter.com/FLjYDM3Ux8 — Eyewitness News (@ABC7NY) August 21, 2026

Por otro lado, las fuertes tormentas y lluvias provocaron inundaciones en el extremo sur de Long Island, donde algunos automovilistas quedaron atrapados en sus vehículos, lo que provocó operaciones de rescate adicionales.

Una tromba marina, o manga de agua, es una columna de aire que gira con fuerza sobre un cuerpo de agua y conecta la superficie con una nube de tormenta. Aunque parecen tornados en el agua, suelen ser más pequeñas y menos intensas, pero pueden volverse peligrosas si se acercan a centros urbanos.

Ante la posibilidad de que el cuadro se replique, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) alertó a los habitantes de la zona a que tomen las precauciones pertinentes.

Luego de la viralización de las imágenes en redes sociales, el NWS destacó que se encuentran “revisando los daños, la información sobre el terreno y los datos de radar de dos trombas marinas que afectaron partes del este de Rockaways y Atlantic Beach en el sur de los condados de Queens y Nassau”.