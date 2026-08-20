Murió otra integrante de la familia que cayó con su camioneta en un barranco de Jujuy

La familia que fue víctima un terrible accidente el domingo en Jujuy, al caer con su camioneta por un barranco de 80 metros, sufrió en las últimas horas la muerte de otra de sus integrantes.

Se trata de Lorena Paola González, de 33 años, quien falleció este jueves en el Hospital Pablo Soria, de San Salvador de Jujuy, según consignó El Litoral. Su madre, Silvia Rosana Amaro, había muerto en el lugar del siniestro, el pasado el domingo.

La joven permanecía internada desde el momento del accidente y el pasado miércoles se confirmó que sufrió muerte cerebral.

El accidente ocurrió en Cuesta de Lipán

A su vez, la víctima había llegado al hospital con traumatismo encefalocraneano grave, traumatismos de tórax y abdomen, y pérdida del conocimiento.

González había viajado junto a su pareja, sus padres y su hermano -todos oriundos de Alejandro Korn, partido bonaerense de San Vicente- al norte para vacacionar. Su primer destino fue Salta y luego se trasladaron hasta Jujuy.

El accidente ocurrió en el tramo de la Cuesta de Lipán, a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52. La camioneta Toyota SW44x4 circulaba en sentido sur-norte cuando el conductor perdió el control por causas que todavía están bajo investigación. La Seccional 57° recibió el aviso por parte de otros conductores que circulaban por la zona y vieron la camioneta destruida.

Silvia Rosana Amaro, de 58 años viajaba con su esposo, sus dos hijos y un yerno para conocer Jujuy

En el acto murió Amaro, de 58 años, madre de la joven que falleció este jueves. El resto de la familia, de momento, se halla estable y sin riesgo de vida.

Narciso González, de 60, el padre de Lorena y esposo de Silvia, permanecía internado con una diástasis de pelvis y traumatismo facial. Con el correr de las horas mostró una evolución favorable.

Por su parte, Favio Hernán González, de 31, hijo de la pareja y hermano de Lorena, sufrió una dislocación en el tobillo izquierdo y una fractura de húmero.

Silvia Rosana Amaro, de 58 años viajaba con su esposo, sus dos hijos y un yerno para conocer Jujuy

A su vez, Augusto Coda, de 34, novio de la joven fallecida, padeció de una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho que requirió tratamiento pleural.

Tras el accidente, la fiscalía que interviene en el caso ordenó una serie de peritajes para determinar las causas que llevaron a la pérdida de control de la camioneta. Así, los investigadores y peritos buscarán establecer los motivos, analizarán el estado del vehículo y reconstruirán la mecánica del hecho para determinar cómo se produjo el despiste.