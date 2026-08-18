SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARCE, Oscar Manuel. - Sus hermanas Isabel, Estela, Magdalena, Cecilia y Roberto Jordan, sus sobrinos y sobrinos nietos despiden a Oski con enorme tristeza, agradeciendo los lindos momentos compartidos. Te vamos a extrañar.

✝ ARCE, Oscar Manuel, Cap. Frag. (R). - Clarita y Basilio Pertiné, con toda su familia, despiden al entrañable y tan querido amigo, que junto a Jesús descansa en paz.

✝ ARCE, Oscar Manuel, Cap. de fragata, VGM. - La Promoción 89 de La ENM participa el fallecimiento de su compañero y solicita una oración por su eterno descanso.

✝ ARCE, Oscar Manuel. - Hasta siempre, viejo y querido amigo. Te despedimos con enorme pena. Jorge y Susana Soldano Deheza y familia.

Avisos fúnebres

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