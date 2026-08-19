LA NACION

ARCE, Oscar Manuel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARCE, Oscar Manuel, Cap. Frag. VGM, q.e.p.d. 5-3-40 - 16-8-2026. - Tu mujer Silvina Frias, tus hijos, Manolo, Toti y Álvaro, Santiago y Fini, Vero y el Negro, Flo y Juanchi, Agus y Cloto, Marcos y Luchi, y tus 23 nietos preferidos, te despedimos con enorme tristeza y con la alegría de haber compartido una vida de fe, de amor y valores. Te vamos a extrañar mucho. Nos dejás una familia enorme, que es tu mejor legado.

ARCE, Oscar Manuel, q.e.p.d. - Juana Ramos Oromí de Allaria, sus hijos Dolores, Ernesto, Macarena, Marcos, Luz, Mili, hijos políticos y nietos acompañan con oraciones y mucho cariño a Silvina y toda su gran familia.

ARCE, Oscar Manuel. - Cementerio Parque La Merced y sus directivos despiden con tristeza a Manolo y acompañan con todo cariño a Silvina y familia.

ARCE, Oscar Manuel. - Los Pourrain acompañan a Silvi y a los chicos con todo cariño.

ARCE, Oscar Manuel. - Alberto Solanet pide oraciones por el alma del querido Manolo y abraza a Silvina y a todos los Arce.

ARCE, Oscar Manuel. - Lizzie Black de Aberg Cobo y Flia., junto a Juan Bracht y Flia. Moreno Hueyo, despiden al querido exsocio Manolo y acompañan con todo cariño a Silvina e hijos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Las explosivas declaraciones de la pareja del exasesor de Milei: lo acusó de filtrar los audios de la causa Andis
    1

    Las acusaciones de Nadia Beller contra Fernando Cerimedo: cajones con billetes, negociados y una “élite policial”

  2. Impresionante vuelco de un auto en la Autopista Panamericana
    2

    Un auto dio vueltas en el aire y volcó en la Autopista Panamericana

  3. Se juntaron a “farmear aura” y los atacaron a piedrazos
    3

    Un grupo de jóvenes se juntó a “farmear aura” y los atacaron a piedrazos en Mar del Plata

  4. Una mujer fue detenida luego de que le encontraran 71 bolsas de cocaína a su hijo en el jardín
    4

    Una mujer fue detenida luego de que le encontraran 71 bolsas de cocaína a su hijo en el jardín