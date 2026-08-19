SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARCE, Oscar Manuel, Cap. Frag. VGM, q.e.p.d. 5-3-40 - 16-8-2026. - Tu mujer Silvina Frias, tus hijos, Manolo, Toti y Álvaro, Santiago y Fini, Vero y el Negro, Flo y Juanchi, Agus y Cloto, Marcos y Luchi, y tus 23 nietos preferidos, te despedimos con enorme tristeza y con la alegría de haber compartido una vida de fe, de amor y valores. Te vamos a extrañar mucho. Nos dejás una familia enorme, que es tu mejor legado.

✝ ARCE, Oscar Manuel, q.e.p.d. - Juana Ramos Oromí de Allaria, sus hijos Dolores, Ernesto, Macarena, Marcos, Luz, Mili, hijos políticos y nietos acompañan con oraciones y mucho cariño a Silvina y toda su gran familia.

✝ ARCE, Oscar Manuel. - Cementerio Parque La Merced y sus directivos despiden con tristeza a Manolo y acompañan con todo cariño a Silvina y familia.

✝ ARCE, Oscar Manuel. - Los Pourrain acompañan a Silvi y a los chicos con todo cariño.

✝ ARCE, Oscar Manuel. - Alberto Solanet pide oraciones por el alma del querido Manolo y abraza a Silvina y a todos los Arce.

✝ ARCE, Oscar Manuel. - Lizzie Black de Aberg Cobo y Flia., junto a Juan Bracht y Flia. Moreno Hueyo, despiden al querido exsocio Manolo y acompañan con todo cariño a Silvina e hijos.

Avisos fúnebres

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