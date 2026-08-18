LA NACION

ARCE, Oscar

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARCE, Oscar. - Fernando y Carola Caeiro despiden a Oscar, cuñado y amigo, y acompañan a Silvina e hijos en este triste momento.

ARCE, Oscar, 16-8-2026. - Los Sur Abriles: Enrique Cullen, Martín Bourel, Adolfo Güemes y Félix Lanusse, acompañan a la familia Arce, especialmente a Manolo, compañero y entrañable amigo. Cada uno de nosotros esperamos poder imitar al querido Osky, cómo vivió y cómo partió al cielo. Ejemplo de amor a Dios, a la Patria y a su familia. Rezamos y acompañamos a Silvina y a toda la familia Arce.

ARCE, Oscar M. - Marité S. de Etcheverrigaray acompaña a Silvina, ahijados y demás hijos con enorme cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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