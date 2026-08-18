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ARECHA, Rogelio Ernesto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARECHA, Rogelio Ernesto. - Te despedimos con mucha tristeza y cariño y rezamos una oración en tu memoria. Siempre te recordaremos por todos los buenos momentos compartidos. Su esposa Adriana Mollo, sus hijas Mercedes y Agustina, sus hermanos, Guillermo, Cecilia y Juan Pablo, Graciela Mollo y sobrinos.

ARECHA, Rogelio Ernesto, 17-8-2026. - Horacio Vázquez y Cristina Martínez Arecha, con sus hijos Mercedes y José Ignacio De Carli y Hernán y Lu Canelon, participan su fallecimiento y acompañan a sus primos en estos duros momentos. Rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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