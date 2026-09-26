SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARGENTO, Enrique, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios, vecinos y amigos, su administradora y el personal de portería, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa