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ARGENTO, Enrique,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ARGENTO, Enrique, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios, vecinos y amigos, su administradora y el personal de portería, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su familia.
Aviso publicado en la edición impresa
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