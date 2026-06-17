LA NACION

ARIAS LUCO, María Verónica,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARIAS LUCO, María Verónica, q.e.p.d. - Mamá: admiramos tu valentía, perseverancia y manera de afrontar los desafíos de la vida. Los valores que comulgaste e inculcaste nos van a guiar toda la vida. Nunca olvidaremos tu vocación de servicio y cómo supiste estar siempre para toda la gente que querías. Te vamos a extrañar todos los días, Isa y Artur.

ARIAS LUCO, María Verónica, q.e.p.d. - Vero: hoy partiste, dejando un vacío que nada podrá llenar. Fuiste hermana, tía y un pilar de amor incondicional para toda nuestra familia. Tu generosidad, tu calidez y tu manera única de hacer sentir a cada uno de nosotros profundamente querido quedarán para siempre en nuestros corazones. Tuvimos el privilegio de tenerte a nuestro lado toda la vida. Esa fue, sin duda, una de las mayores bendiciones que nos dio la vida. Te vamos a llevar siempre con nosotros. Rezamos por vos y te pedimos que nos sigas cuidando desde el Cielo. Con todo nuestro amor, Juan Manuel, Silvia, Pedro, María, Carolina, Agustina y Simón Arias.

ARIAS LUCO, María Verónica, q.e.p.d. - Querida Vero, gracias por tu presencia y amor incondicional en nuestras vidas. Fuiste la mejor tía y madrina para nuestros hijos. Tu cariño quedará grabado para siempre en nuestros corazones. Te vamos a extrañar. Tus hermanos Carlitos, Juanma, Ramiro y Santiago.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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