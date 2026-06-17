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Mundial 2026: de Macri a Lavezzi, todos los presentes en el estadio de Kansas para el debut de la argentina

En el marco del primer partido de la selección, diferentes personalidades del deporte y la política estuvieron en el Arrowhead Stadium para presenciar el estreno mundialista

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Exjugadores de la Argentina estuvieron junto a Gianni Infantino
Exjugadores de la Argentina estuvieron junto a Gianni Infantino

Diferentes personalidades estuvieron presentes en el Arrowhead Stadium, situado en Kansas City, para presenciar el debut de la selección argentina en el Mundial 2026. Entre ellos, se pudo ver a dirigentes de distintas entidades de fútbol a nivel global, además de políticos y exjugadores.

Una de las imágenes muestra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino. Quien dirige los rumbos del fútbol de la Argentina también fue fotografiado junto a Ezequiel Lavezzi.

Otra de las figuras argentinas relevantes presentes fue el expresidente Mauricio Macri. También estuvo con Infantino. Además, dijo presente el emblemático jugador Mario Alberto Kempes y Héctor Miguel Zelada.

Galería de fotos

Claudio "Chiqui" Tapia estuvo en el debut de la selección argentina y saludó a Gianni Infantino
Claudio "Chiqui" Tapia estuvo en el debut de la selección argentina y saludó a Gianni Infantino
Exjugadores de la Argentina estuvieron junto a Gianni Infantino
Exjugadores de la Argentina estuvieron junto a Gianni Infantino
Mario Kempes estuvo presente en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026
Mario Kempes estuvo presente en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026
Chiqui Tapia saludo a Ezequiel Lavezzi
Chiqui Tapia saludo a Ezequiel Lavezzi

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