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El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se siente “oprimido” por las “injusticias” en la preparación

“No tenemos al presidente de la Federación con nosotros, no tenemos al team manager con nosotros aquí ni al equipo de comunicación”, se quejó el DT; el contingente se vio reducido luego de que el gobierno de Estados Unidos limitara la entrega de visados

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El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se sentía “oprimido” por las “injusticias” en la preparación para el Mundial.
El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se sentía “oprimido” por las “injusticias” en la preparación para el Mundial.captura de video

Lo miró a los ojos, le agradeció y le reclamó: “Quizá seamos la selección más oprimida de la historia de los mundiales”. Así de directo fue el técnico de Irán, Amir Ghalenoei, cuando tuvo enfrente al titular de la FIFA, Gianni Infantino, en el vestuario, en medio de un clima tenso, luego del partido ante Nueva Zelanda, encuentro que terminó en un empate en dos tantos para cada equipo.

“Gracias, señor presidente, por su recibimiento; sé que no es fácil tenernos aquí. Pero déjeme hablarle desde el punto de vista humano y técnico. Somos la nación más oprimida del Mundial por las condiciones que crearon para nosotros, que son una clara injusticia para este equipo”, le dijo Ghalenoei frente a todo el plantel durante un discurso que se extendió varios minutos.

El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se sentía “oprimido” por las “injusticias” en la preparación.
El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se sentía “oprimido” por las “injusticias” en la preparación.Andre Penner - AP

“No tenemos al presidente de la Federación con nosotros, no tenemos al team manager con nosotros aquí ni al equipo de comunicación. Miembros del staff técnico están haciendo ese trabajo. Es una injusticia”, prosiguió el técnico mientras un traductor le contaba a Infantino sobre los dichos del iraní. Es que el contingente de la Federación Iraní de ⁠Fútbol se vio reducido luego de que el gobierno de Estados Unidos limitara la entrega de visados.

“Necesitábamos dos semanas de adaptación porque la diferencia horaria con nuestro país es de 10 horas y media. No quieren que vengamos dos días antes. Después del partido necesitamos recuperación, pero no podemos porque tenemos que subir ya al avión de vuelta. Y lo mismo para el próximo partido”, prosiguió en su lista de quejas, mientras Infantino apenas asentía con la cabeza. Ghalenoei, de 62 ​años, dijo que habían sufrido nuevas alteraciones, ya que Irán esperaba permanecer la noche del lunes en Los Ángeles, pero en cambio se le exigió regresar de inmediato a México, donde funciona su sede.

El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se sentía “oprimido” por las “injusticias” en la preparación para el Mundial.
El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se sentía “oprimido” por las “injusticias” en la preparación para el Mundial.Hector Vivas - FIFA - FIFA

El DT iraní le reclamó al titular del máximo rector del fútbol mundial: “Espero que la FIFA actúe con un poco más de fuerza para que al equipo no se le falte al respeto, porque aprendimos de ti que el fútbol es un espacio de humanidad, pero el anfitrión nos quitó un poco de esa humanidad y placer”.

Infantino, que intentó llevar un poco de calma al tenso momento, le respondió: “Esto solo es el principio del Mundial, estáis escribiendo la historia, todo el mundo está mirándoos. Seguid jugando con el corazón por vuestras familias, vuestros amigos y vuestra gente. Todo el mundo se está enamorando de Irán. Sois más fuertes que todo”.

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