SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARMESTO, Hugo R. J., Arq., q.e.p.d., 20-11-2026. - Su mujer Liliana, sus hijos María de la Paz, Soledad, Dolores y Juan Nasi, Pepe e Inés y Juan Cecchini, sus nietos y bisnietos lo despiden con mucho cariño y ruegan al Señor que lo reciba en sus brazos.

✝ ARMESTO, Hugo, q.e.p.d. - Juan Manuel Bilbao e hijo acompañan con todo cariño a su amigo de toda la vida y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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