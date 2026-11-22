La rivalidad entre Max Verstappen y George Russell vivió en las últimas horas, tras finalizado el Gran Premio de Las Vegas, uno de sus capítulos más tensos cuando el piloto neerlandés de Red Bull se llevó la victoria y lanzó duras declaraciones contra el británico. “Habla mucho fuera de la pista”, dijo en conferencia de prensa sobre su colega, con quien ya había tenido otro cruce este fin de semana.

Durante la carrera, mientras peleaba por tener un lugar en el podio en las vueltas finales, Russell cometió un error en la vuelta 48, golpeó las barreras y cayó al 9.º puesto. “Ja, ja. ‌Bien hecho. Dios mío”, exclamó Verstappen por la radio del equipo ante la situación del británico, según informó la agencia Reuters.

Max Verstappen destrozó a Russell luego de quedarse con el GP de Las Vegas: “Está tan por debajo de mi nivel”. CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luego, ya terminada la carrera que lo consagró victorioso, Verstappen, con la sangre en el ojo desde que se llevó a cabo la tercera práctica libre, momento en el que tuvo un toque con Russell, dijo victorioso, ante los periodistas: “Habla mucho fuera de la pista y está tan por debajo de mi nivel que, de todos modos, no tiene mucho sentido que intente responder a eso, así que no me molesta”.

Max Verstappen destrozó a Russell luego de quedarse con el GP de Las Vegas: “Está tan por debajo de mi nivel”. Nick Didlick - AP

“Hoy el karma es una perra. Sinceramente, fue fantástico cuando miré por el espejo y vi lo que estaba pasando. Así que pensé: ‘¡Fantástico! Mi día solo está mejorando’”, declaró el neerlandés.

Verstappen destrozó a Russell luego de quedarse con el GP de Las Vegas: “Habla mucho fuera de la pista”

Molesto por aquella maniobra durante la práctica, el piloto de Mercedes había cuestionado a Verstappen y lo acusó de caminar por el paddock “como si fuera más grande y mejor que todos los demás”. También afirmó que “alguien tiene que plantarse ante ese tipo. Hace esto semana tras semana con muchos pilotos y todos lo aceptan, y yo no voy a aceptar que alguien me arruine así”. Los comisarios emitieron entonces una advertencia oficial al neerlandés.

No es la primera vez que Verstappen y Russell tienen chispazos. El primero que se recuerde puede ser ubicado en 2023, en la carrera sprint de Azerbaiyán. Un toque en las primeras curvas del circuito dañó el pontón lateral del Red Bull de Verstappen y provocó un cruce verbal tras la carrera.

Luego, en la clasificación y en la carrera de Qatar 2024 también se produjeron encontronazos. MadMax perdió la pole por una sanción tras, supuestamente, obstaculizar a Russell. Esa situación desató acusaciones cruzadas. Fue la primera vez que Verstappen lanzó una frase sin retorno, en la que aseguró haber perdido el “respeto” por el británico.

Ese mismo año, ya en Abu Dhabi, el conflicto se extendió fuera de la pista con declaraciones públicas y el involucramiento de los jefes de equipo (Christian Horner y Toto Wolff).

El año 2025 no fue ajeno a los entredichos. En España y Canadá volvieron a confrontar en la pista -incluyendo un toque en Barcelona tras una devolución de posición y un incidente bajo el safety car en Montreal- con penalizaciones y puntos en la superlicencia para Verstappen.

Verstappen destrozó a Russell luego de quedarse con el GP de Las Vegas: “Habla mucho fuera de la pista”. JIM WATSON - AFP

El resultado del GP de Las Vegas

Con esta victoria en el GP de Las Vegas, Verstappen se quedó con esta carrera por tercera vez en cuatro años. En ‌una disputa en pista que tuvo 35 cambios de líder durante 50 vueltas, y con los pilotos pegados unos a otros, el campeón de 2025 de McLaren, Lando ​Norris, y su ⁠compañero de equipo, ⁠Oscar Piastri, terminaron segundo y tercero por detrás del poleman.

Los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, volvieron a chocar; ambos recibieron sanciones de 10 segundos por ​incidentes distintos y terminaron séptimo y décimo, respectivamente. El jefe del equipo, Fred Vasseur, se mostró “más que molesto” y calificó la situación de inaceptable.

“Fue ‌una locura. Realmente surrealista y algo que yo mismo nunca había visto antes en la ​Fórmula 1”, dijo Verstappen en conferencia tras la victoria y agregó: “Hubo una lucha increíble y el rebufo era tan grande que era imposible alejarse; era una locura la cantidad de gente que iba justo detrás”.

Verstappen destrozó a Russell luego de quedarse con el GP de Las Vegas: “Habla mucho fuera de la pista”. Captura de TV

Mercedes ya se adjudicó ambos títulos: el italiano Kimi Antonelli, de 20 años, se convirtió este mes en el campeón del mundo de Fórmula 1 más joven de la historia, mientras que Verstappen y Russell comenzaron el fin de semana disputándose el subcampeonato general y enfrentándose en pista durante los entrenamientos y verbalmente tras estos.

La ​cuarta victoria de Verstappen en seis carreras lo ubicó con 37 puntos de ventaja sobre Hamilton, mientras que Russell, que salió desde la primera fila, bajó al cuarto puesto de la clasificación general y ahora está empatado con Norris. Antonelli fue cuarto, ⁠con Pierre Gasly, de Alpine, quinto, y su compañero de equipo, el argentino Franco Colapinto, sexto. Carlos Sainz fue octavo con Williams, tras salir desde la vigésima posición de la parrilla en la carrera número 250 del español.