ARNEJO DE, Hilda Beatriz,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARNEJO de GONZÁLEZ, Hilda Beatriz, q.e.p.d. - El directorio de S.A. La Nación acompaña a su síndico, Iñaki González García, en estos tristes momentos y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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