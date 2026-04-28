¿Hay paro de trenes en el AMBA? Esto es lo que se sabe del servicio de transporte

Este martes 28 de abril los pasajeros que habitualmente utilizan el servicio público de trenes sufrieron demoras en el servicio debido a distintas circunstancias que afectaron a las líneas que opera la empresa Trenes Argentinos.

Estos inconvenientes no se deben a un paro de trenes en el AMBA, sino a fallas técnicas e incidentes que involucraron a personas que viajaban o circulaban cerca de las formaciones.

El tren Roca funcionó con demoras este martes Santiago Oroz

Fuentes de Trenes Argentinos informaron a LA NACION el estado de situación de las distintas líneas férreas a lo largo de la mañana del martes.

Cuáles fueron la fallas en los trenes que generaron demoras este martes 28 de abril

“La línea Belgrano Sur, en el ramal Catán, tuvo demoras entre las 6 y las 9.40 horas, por fallas técnicas en formaciones”, explicaron desde la empresa.

En la línea San Martín, en cambio, hubo demoras entre la 7.30 y las 9 horas, por fallas técnicas en el tendido de vía y por una persona descompensada en Hurlingham.

En tanto, la línea Roca “tuvo demoras desde las 7.50 horas y actualmente hay demoras en los ramales Bosques, vía Temperley, ramal Alejandro Korn y Ezeiza, debido a una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica, en Temperley, que logró ser subsanada, pero quedaron secuelas en las demoras por ese desperfecto", detalla la información oficial.

A su vez, el ramal Tigre de línea Mitre tiene el servicio limitado entre Retiro y Victoria por una la colisión con una persona en la localidad de San Fernando.

La línea Sarmiento es la única de las que opera Trenes Argentinos que funcionó con normalidad esta mañana.

#TrenBelgranoSur ramal Gonzalez Catan con demoras y cancelaciones 🟠

Ramal Marcos Paz interrumpido 🔴 por falta de formaciones. — Transporte AMBA (@AmbaTransporte) April 28, 2026

Cuáles fueron las demoras en la semana previa

El jueves pasado una formación del tren Sarmiento volvió a descarrilar a la altura de la estación Liniers en dirección a Once. El hecho ocurrió por un descalce de la unidad en el cambio de vías. Ante el altercado, los pasajeros tuvieron que descender por uno de los costados de la vía.

Minutos más tarde, el servicio se retomó desde la estación Haedo a Moreno, pero quedó inhabilitada la estación Liniers.

EL tren Mitre tiene el servicio limitado por la colición con una persona en San Fernando Nicolás Suárez

Allí, los equipos de Bomberos y Policía de la Ciudad realizaron un operativo que se desplegó sobre la avenida Rivadavia al 11.400, frente al Bingo Ciudadela, por el descarrilamiento de un vagón de una formación ferroviaria de la Línea Sarmiento.