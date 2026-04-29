SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARNEJO de GONZALEZ, Hilda Beatriz, q.e.p.d. - Nuestra muy querida Hilda. El cielo celeste y azul hoy te recibe, haciendo juego con tus ojos inolvidables. Se nos ha ido una persona irremplazable. Tu manera de ser hija, abuela, madre y compañera son un ejemplo que te asegura nuestro cariño y evocación permanente hasta que nos reencontremos alguna vez. Tus hijos, Fabio, Karina e Iñaki, tus nietos, Francisco, Martina, Nicolas, Lucas, Franco e Ivan asi como tus nueras, Cecilia y Florencia y tu esposo Ignacio, te recordaran de manera permanente. Nunca dejaras de estar entre nosotros. Recordaremos siempre tu estilo y manera de caminar con todos los mencionados por la vida. La ceremonia de tu adiós tendrá lugar hoy, 10 hs., en el Jardín de Paz.

✝ ARNEJO, Hilda Beatriz, q.e.p.d. - Famila Suchin despide con gran dolor a una gran persona y amiga y acompaña a su esposo Ignacio, hijos y nietos.

✝ ARNEJO de GONZALEZ, Hilda Beatriz, q.e.p.d. - Los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora y el personal de S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, Supermercados La Anónima, participan su fallecimiento y acompañan a Iñaki, a Fabio y a toda su familia en este triste momento.

✝ ARNEJO de GONZÁLEZ, Hilda Beatriz, q.e.p.d., falleció el 28-4-2026. - Los socios activos y retirados y el personal de PwC Argentina participan su fallecimiento, acompañan a Iñaki González García y familia en este doloroso momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

✝ ARNEJO de GONZÁLEZ, Hilda Beatriz, q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas (as.) acompañan a Iñaki, a Fabio y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento.

ARNEJO de GONZÁLEZ, Hilda Beatriz, q.e.p.d. - El directorio de IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, expresa sus condolencias al Sr. Ignacio González García por el fallecimiento de su esposa Sra. Hilda Beatriz Arnejo de González. Acompañamos con afecto a su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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