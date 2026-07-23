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ARTIGAS, Horacio F.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARTIGAS, Horacio F., q.e.p.d., falleció el 22-7-2026. - Su hermana María Inés y su cuñado Carlos Cambiasso; sus sobrinos Gabriela, Esteban, Pía y Magdalena; y sus sobrinos nietos lo despiden con tristeza y ruegan una oración en su memoria.

ARTIGAS, Horacio, Dr., q.e.p.d. Los vecinos del consorcio de propietarios de Av. Callao 1632 despiden al Dr. Horacio Artigas y acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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