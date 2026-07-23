SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARTIGAS, Horacio Felipe, q.e.p.d., falleció el 22-7-2026, con los auxilios de la santa religión y bendición papal. - Su mujer Mónica Wille lo despide con profunda tristeza y amor e invita a la misa de cuerpo presente que se realizará hoy, a las 9.30, en la iglesia de Guadalupe, basílica del Espíritu Santo.

✝ ARTIGAS, Horacio Felipe, q.e.p.d., falleció el 22-7-2026, c.a.s.r. y b.p. - Sus cuñadas María Esperanza, Graciela y María Inés, sus sobrinos Maximiliano, Julieta, Ana Clara y Tomás Wille, sus sobrinos nietos Mateo y Olivia Wille lo despiden con cariño y tristeza.

✝ ARTIGAS, Horacio Felipe, falleció el 22-7-2026. - Sus hermanos del corazón Ana Luisa Wirth y Robert Schwind lo despiden con mucho cariño y acompañan a Monica y familia en estos momentos de dolor.

✝ ARTIGAS, Horacio Felipe, q.e.p.d., falleció el 22-7-2026. - Ana y Nito Vidal y familia lo despiden con profundo dolor y acompañan a Mónica.

Avisos fúnebres

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