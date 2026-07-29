AVELLANEDA DE BOCCA, Mercedes
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Con inmensa tristeza te despido, Mema. Iluminaste junto con Marcela y Ferdinando muchas vidas. Janick de Oliveira Cézar.
✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Los miembros de la Fundación Redes Solidarias: Marcela Mayol de Miguens, Graciela Domenech y Patricia O¨Donnell despiden a quien fuera su directora con profunda tristeza y un gran cariño.
✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Willie Buero y Patricia O¨Donnell despiden a Mema con tristeza y acompañan con mucho cariño a Marcela, Ferdinando y a toda la familia.
✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Joyce, William y María Henderson (as.) despiden a Mema con el cariño de toda una vida y acompañan a Marcela y Nico, Fer, Sofi y Delfi en su gran pesar, rogando oraciones en su memoria. ¡Cómo la vamos a extrañar!
Aviso publicado en la edición impresa
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