AVELLANEDA, Mercedes

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes. - Carlos Avellaneda y Eleonora Nazar Anchorena acompañan a Marcela, Nicolás, Ferdinando e hijas en este tristísimo momento.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes. - Querido Ferdinando y familia, los acompañamos con mucha tristeza y dolor. Bertrand, Leony y Mercedes Laxague.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes. - Despido a Mema, acompañando en su dolor a mi querida Marcela, Ferdinando y familia. Amelita Silveyra Reyes.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Clorinda Antinori de Sorzana junto con Stephanie y Valentina despiden con gran tristeza a Mema y acompañan a Ferdinando, Delfi y Sofi con todo cariño. Ruegan una oración en su querida memoria.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes (Mema), q.e.p.d. - Luis Miguel, Paula y Alexia Molina Anchorena participan con gran tristeza la partida de una gran amiga, benefactora, solidaria, una persona excepcional que contribuyó a mejorar la vida de las comunidades indígenas y más. Acompañan a Ferdinando, Delfi y Sofi con todo cariño.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Dennis, Jennifer, Franco, Teresita y familias, despiden con gran cariño a su querida Mema y acompañan a Ferdinando, Sofía, Delfina y familia en este triste momento.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes. - Querida Marcela, te acompañamos en tu gran dolor con todo cariño. Claire, Juan Cruz y Clarita Anasagasti.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Castex 3228 despide con muchísimo cariño a Mercedes y acompaña a Ferdinando, hijas y nietos en este momento y ruega oraciones en su memoria.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Beatriz Ventura, Claudia Lala y Gabriela Jurevicius la despiden con profunda tristeza y acompañan a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Pablo Bordeu e Isabelle Firmin Didot despiden a la querida Mema y acompañan con mucho cariño a Ferdinando y a sus hijas, a su madre Marcela y a su hermano Nico Avellaneda.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Danila Pallavicino y tu ahijado Constantino Orlowski te despiden con inmensa tristeza y admiración. Fuiste un espíritu superior que viviste para el prójimo. Siempre estarás en el corazón de todos los que te conocimos. Acompañamos con gran cariño a Fer, Sofi y Delfi.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Cristina Carlisle y Christie¨s Argentina despiden a Mema con profundo dolor y acompañan a Ferdinando, Marcela, Sofía, Delfina y familia con inmenso cariño.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Marina Pellegrini despide con tristeza a Mema y acompaña a Ferdinando y familia.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Irene Lawson de Bausili y Laura Bertone de Méndez junto a todas las participantes del Foro de la Mujer acompañan a Marcela Mayol de Miguens y a toda su familia en este difícil momento.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Laura Bertone de Méndez despide a Mema con enorme cariño y acompaña especialmente a Marcela, Ferdinando y familia en estos momentos.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Alex y Cecilia Cavanagh de Harms, Jo y Santi Berisso, la despiden con tristeza y acompañan a Delfi, Ferdinando, Marcela y familia con cariño y oraciones.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Enrique Gassiebayle la recordará con mucho cariño y acompaña a Ferdinando y sus hijas.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Ercilia Nofal y su hija Gabriela elevan una oración en su memoria y acompañan a Ferdinando, Sofía, Delfi y toda la familia con inmenso cariño.

✝ AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Queridísima Mercedes, te despedimos con inmenso dolor, recordaremos siempre todo lo que hiciste en cada causa que llevaste adelante con pasión, trabajo y alegría. Abrazamos a Ferdinando, Sofia y Clemente, Delfina y tus nietos Ferdinando y Santiago. Mónica y Luis Alberto Erize con Juan Francisco, Victoria y Roby, Virginia y Stefan, Verónica y Marcos, Valeria y Agustín.

Avisos fúnebres

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