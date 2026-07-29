LA NACION

AVELLANEDA, Mercedes

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes. - Carlos Avellaneda y Eleonora Nazar Anchorena acompañan a Marcela, Nicolás, Ferdinando e hijas en este tristísimo momento.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes. - Querido Ferdinando y familia, los acompañamos con mucha tristeza y dolor. Bertrand, Leony y Mercedes Laxague.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes. - Despido a Mema, acompañando en su dolor a mi querida Marcela, Ferdinando y familia. Amelita Silveyra Reyes.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Clorinda Antinori de Sorzana junto con Stephanie y Valentina despiden con gran tristeza a Mema y acompañan a Ferdinando, Delfi y Sofi con todo cariño. Ruegan una oración en su querida memoria.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes (Mema), q.e.p.d. - Luis Miguel, Paula y Alexia Molina Anchorena participan con gran tristeza la partida de una gran amiga, benefactora, solidaria, una persona excepcional que contribuyó a mejorar la vida de las comunidades indígenas y más. Acompañan a Ferdinando, Delfi y Sofi con todo cariño.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Dennis, Jennifer, Franco, Teresita y familias, despiden con gran cariño a su querida Mema y acompañan a Ferdinando, Sofía, Delfina y familia en este triste momento.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes. - Querida Marcela, te acompañamos en tu gran dolor con todo cariño. Claire, Juan Cruz y Clarita Anasagasti.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Castex 3228 despide con muchísimo cariño a Mercedes y acompaña a Ferdinando, hijas y nietos en este momento y ruega oraciones en su memoria.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Beatriz Ventura, Claudia Lala y Gabriela Jurevicius la despiden con profunda tristeza y acompañan a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Pablo Bordeu e Isabelle Firmin Didot despiden a la querida Mema y acompañan con mucho cariño a Ferdinando y a sus hijas, a su madre Marcela y a su hermano Nico Avellaneda.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Danila Pallavicino y tu ahijado Constantino Orlowski te despiden con inmensa tristeza y admiración. Fuiste un espíritu superior que viviste para el prójimo. Siempre estarás en el corazón de todos los que te conocimos. Acompañamos con gran cariño a Fer, Sofi y Delfi.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Cristina Carlisle y Christie¨s Argentina despiden a Mema con profundo dolor y acompañan a Ferdinando, Marcela, Sofía, Delfina y familia con inmenso cariño.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Marina Pellegrini despide con tristeza a Mema y acompaña a Ferdinando y familia.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Irene Lawson de Bausili y Laura Bertone de Méndez junto a todas las participantes del Foro de la Mujer acompañan a Marcela Mayol de Miguens y a toda su familia en este difícil momento.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Laura Bertone de Méndez despide a Mema con enorme cariño y acompaña especialmente a Marcela, Ferdinando y familia en estos momentos.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Alex y Cecilia Cavanagh de Harms, Jo y Santi Berisso, la despiden con tristeza y acompañan a Delfi, Ferdinando, Marcela y familia con cariño y oraciones.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Enrique Gassiebayle la recordará con mucho cariño y acompaña a Ferdinando y sus hijas.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Ercilia Nofal y su hija Gabriela elevan una oración en su memoria y acompañan a Ferdinando, Sofía, Delfi y toda la familia con inmenso cariño.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, q.e.p.d. - Queridísima Mercedes, te despedimos con inmenso dolor, recordaremos siempre todo lo que hiciste en cada causa que llevaste adelante con pasión, trabajo y alegría. Abrazamos a Ferdinando, Sofia y Clemente, Delfina y tus nietos Ferdinando y Santiago. Mónica y Luis Alberto Erize con Juan Francisco, Victoria y Roby, Virginia y Stefan, Verónica y Marcos, Valeria y Agustín.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Dos meses después, Grabois dio detalles de su reunión con Peter Thiel
    1

    Juan Grabois dio detalles de su encuentro con Peter Thiel: “Perderse la oportunidad es una estupidez”

  2. Invitados y ausentes a la cena a la que todos querían ir
    2

    “La próxima no pedirán plata”: invitados y ausentes a la cena a la que todos querían ir

  3. Una prueba de ADN confirmó que Bernarda Vera fue encontrada con vida en la Argentina
    3

    Una prueba de ADN confirmó que Bernarda Vera, considerada desaparecida de la dictadura de Pinochet, estaba con vida en la Argentina

  4. El crudo testimonio de la prima del sacerdote de Córdoba enjuiciado por abuso sexual
    4

    El crudo testimonio de la prima del sacerdote enjuiciado por abuso sexual en Córdoba: “Tenía 7 años”