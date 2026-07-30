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AVELLANEDA, Mercedes
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes. - Con mucho dolor te despedimos querida Mema, tus primos Martin y Fernanda, Mariano y Paula Chilibroste, María y Martín, Damasia y Luis, Dolores y Georgio, Teodosia Mayol, Andrea y Cecilia de Elizalde, y Roberto de Laferrere.
AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, falleció el 27-7-2026. - Tus amigos Lili, Mónica, Marcela, Carina, Grace, Roberto y Eduardo te despiden con mucho dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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