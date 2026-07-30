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AVELLANEDA, Mercedes

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes. - Con mucho dolor te despedimos querida Mema, tus primos Martin y Fernanda, Mariano y Paula Chilibroste, María y Martín, Damasia y Luis, Dolores y Georgio, Teodosia Mayol, Andrea y Cecilia de Elizalde, y Roberto de Laferrere.

AVELLANEDA de BOCCA, Mercedes, falleció el 27-7-2026. - Tus amigos Lili, Mónica, Marcela, Carina, Grace, Roberto y Eduardo te despiden con mucho dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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