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AVELLO, María Josefa,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AVELLO de MORONI, María Josefa, q.e.p.d., falleció el 26-5-2026. - Te despedimos M. Josefa con mucha pena pero con el agradecimiento de haberte tenido en nuestras vidas. Siempre estarás presente en todos los momentos compartidos. Abrazamos a todos los Moroni, ofreciendo oraciones en tu memoria. Elenita y Armandi Loson junto a sus hijos María, Tate y Barbie, Elena y Darío, y sus nietos.

AVELLO de MORONI, María Josefa, q.e.p.d., falleció el 26-5-2026. - Con los mejores recuerdos despedimos a María Josefa y acompañamos a todos los Moroni, ofreciendo una oración en su memoria. Elena y Darío, Santiago, Candelaria y Josefina.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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