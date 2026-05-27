AVELLO, María Josefa,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AVELLO de MORONI, María Josefa, q.e.p.d., falleció el 26-5-2026. - Te despedimos M. Josefa con mucha pena pero con el agradecimiento de haberte tenido en nuestras vidas. Siempre estarás presente en todos los momentos compartidos. Abrazamos a todos los Moroni, ofreciendo oraciones en tu memoria. Elenita y Armandi Loson junto a sus hijos María, Tate y Barbie, Elena y Darío, y sus nietos.

✝ AVELLO de MORONI, María Josefa, q.e.p.d., falleció el 26-5-2026. - Con los mejores recuerdos despedimos a María Josefa y acompañamos a todos los Moroni, ofreciendo una oración en su memoria. Elena y Darío, Santiago, Candelaria y Josefina.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa