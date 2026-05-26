Recuperación: la soja sumará 240.000 hectáreas tras la peor caída en 19 años en la principal región del país

Luego de haber registrado, en la última campaña, la peor siembra de los últimos 19 años, la región agrícola núcleo podría tener en el nuevo ciclo, 2026/2027, una parcial recuperación de la superficie con la oleaginosa, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En la campaña anterior, el área con la oleaginosa en la región núcleo, que abarca el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sudeste cordobés, ocupó 4,4 millones de hectáreas, una merma de 500.000 hectáreas respecto de los 4,9 millones de hectáreas de la campaña precedente.

Ahora, según la BCR, la soja tendría un aumento de 240.000 hectáreas en la campaña 2026/2027, que para este cultivo se iniciará en octubre próximo. “En la región núcleo, de las 300.000 hectáreas que se dejarán de sembrar con trigo, el 80% irá a soja”, dijo la entidad en un informe.

En la región núcleo el trigo tendrá una caída de 300.000 hectáreas

Según la BCR, la reciente campaña fue la que menos soja se sembró de los últimos 19 años. “Pero parece haber un nuevo punto de giro en este ciclo, cambiando la tendencia de las últimas campañas de sumar más área en trigo y maíz”, indicó.

De acuerdo con el relevamiento, “el primer factor a favor de la recuperación de la soja es que sumaría el 80% de las 300.000 hectáreas que dejarían de sembrarse con trigo". Agregó que “el segundo factor es que en la primera encuesta de intención de siembra gruesa aparece la preferencia por la oleaginosa sobre el maíz”.

Los márgenes para la región núcleo

En detalle, la Bolsa rosarina ejemplificó que en Marcos Juárez, “territorio maicero por excelencia”, la superficie con el cultivo de soja de primera aumentaría un 15% y se reduciría el maíz en un 10% respecto al ciclo agrícola previo.

“Con este panorama, hay una tendencia de ir hacia soja de primera y bajar maíz en la próxima siembra por una cuestión de inversión por hectárea. Los costos subieron mucho este año tanto en pesos como en dólares”, precisaron en General Pinto, según indicó la BCR.

En campo propio, la soja de primera proyecta márgenes de 445 dólares por hectárea, incluso levemente superiores al maíz, que arroja 437 dólares

En este contexto, la entidad rosarina presentó los números esperados para la soja en esa región. “En campo propio, la soja de primera proyecta márgenes de 445 dólares por hectárea, incluso levemente superiores al maíz, que arroja 437 dólares. Pero ojo porque la inversión es prácticamente el doble: implantar maíz demanda 1300 dólares por hectárea frente a 700 dólares de la oleaginosa", indicó.

Luego añadió: “En campo alquilado la tendencia es similar, pero con una renta muy parecida: 5 dólares para soja y 4 dólares para el maíz. Por eso, aun con un escenario hídrico muy favorable para los cereales, la soja vuelve a posicionarse como la alternativa defensiva de muchos productores”.

En tanto, señaló que cuando se analiza el planteo completo dentro de la rotación, el doble cultivo trigo/soja sigue siendo el esquema más rentable. “El planteo combinado arroja márgenes netos de US$519 por hectárea en campo propio y todavía logra mantenerse positivo en campo alquilado, con unos 50 dólares por hectárea (con una distancia al puerto de 150 kilómetros y alquileres de 18 qq/ha). Pero su inversión es casi 1400 dólares por hectárea”, señaló.