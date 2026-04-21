SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BALBI, Inés. - Jorge A. Bullrich y Lía Rosa Gálvez de Bullrich participan con mucho pesar su fallecimiento y mandan un cariño muy especial para su hermana Daniela, Tomás y sus sobrinas Julia y Sibila.

✝ BALBI, Inés, q.e.p.d. - El Consorcio de Arenales 941 la despide con el cariño de todos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa