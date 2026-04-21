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BALBI, Inés
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BALBI, Inés. - Jorge A. Bullrich y Lía Rosa Gálvez de Bullrich participan con mucho pesar su fallecimiento y mandan un cariño muy especial para su hermana Daniela, Tomás y sus sobrinas Julia y Sibila.
✝ BALBI, Inés, q.e.p.d. - El Consorcio de Arenales 941 la despide con el cariño de todos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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