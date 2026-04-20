Tía Maruca vendió su fábrica, pero aumenta su producción

Tía Maruca completó un giro estratégico en su modelo de negocios, tras años de dificultades financieras. La marca argentina de galletitas, liderada por la familia Ripani y el grupo Argensun Foods, se desprendió de su planta industrial en San Juan para concentrar sus esfuerzos en su sede de Luján y en la expansión de su marca.

A contramano de la industria del consumo masivo, que enfrenta retracciones, desde Tía Maruca señalaron un panorama positivo.

“ Estamos creciendo a razón de un 25% interanual. y estamos produciendo entre 400 y 500 toneladas de galletitas por mes . Evidentemente, le estamos robando mercado a otras marcas. Tía Maruca tiene una excelente relación de precio-calidad, compite en las primeras ligas y está transitando una expansión: todos los meses vende más”, explicó Pablo Tamburo, CEO de la empresa, a LA NACION.

En Luján, la firma emplea a 200 personas y produce galletas de arroz, tallitas y productos de “corte de alambre” como sus clásicas Pepas y anillos de coco. Para otros productos, recurre a especialistas (fazones) que pueden fabricar ciertas galletas con mayor eficiencia.

Pablo Tamburo: "Estamos creciendo a razón de un 25% interanual" Gentileza

De acuerdo con Tamburo, el desafío de Tía Maruca no pasa por las ventas, sino por modernizar las líneas para producir más, dado que la demanda comenzó a superar su capacidad “Estamos agradecidos de que donde ponemos el producto rota y tenemos demanda. Nuestro punto ahora es cómo hacemos para conseguir el capital de trabajo necesario para soportar este crecimiento”, indicó.

El cambio de manos en San Juan

Para los dueños de la marca, la estrategia central que les permitió concentrar esfuerzos consistió en el desprendimiento de su planta en San Juan -que operaba bajo la razón social Dilexis- . Tía Maruca había adquirido Dilexis a PepsiCo en abril de 2017, aunque con el tiempo les quedó grande.

La planta de Dilexis está montada sobre una superficie de 22.000 metros cuadrados y cuenta con una capacidad productiva de 3000 toneladas de galletitas al mes. Allí se producen fundamentalmente crackers y galletitas de agua, tanto para Tía Maruca como para otros clientes.

La operación -concretada entre fines de 2025 y principios de este año- consistió en la venta del 100% del paquete accionario de la firma Dilexis a Juan Carlos Crovella, un empresario con conocimiento del sector alimenticio, que formó parte del directorio de Georgalos, tiene negocios en el rubro azucarero en Tucumán, gestiona un molino harinero en Entre Ríos y maneja una distribuidora de golosinas en Buenos Aires.

La operación incluyó la infraestructura industrial y marcas propias de la planta como Argentitas y Dale. Tía Maruca no formó parte de la transferencia de activos, aunque permanece como cliente.

Bajo la nueva gestión, de acuerdo con el gobierno provincial, la planta de San Juan -que emplea a 290 personas- regularizó las deudas salariales y mantiene su operatividad normal . El plan de Crovella -indicaron- incluye mejorar la tecnología, explorar la integración con su propia cadena de suministros de harina y azúcar, y potenciar el servicio de fason para marcas de supermercados y otras firmas como Toddy.

“El clima que hay en San Juan, en relación con esa planta, es mejor que el que había hace unos meses atrás”, aclaró Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, quien advirtió sobre información que circuló en otros medios: “Hubo alguna mala intención vinculada a la política local de presentar este tema como un cierre de fábrica, cuando en realidad lo que hubo fue la transferencia de un activo”..

Nueva etapa, tras un concurso preventivo

Tía Maruca se desprendió de la planta en el marco de una estrategia de reorganización mayor. Fundada en 1998 por Alejandro Ripani, la firma atravesó serias dificultades operativas y financieras, que la llevaron a la apertura de concurso preventivo.

En 2024, Argensun Foods -el grupo argentino fundado por la familia Díaz Colodrero y liderado por Pablo Tamburo y dueño de la marca Pipas- adquirió el 50% del capital accionario y el control estratégico de la operación de la fabricante de galletitas Tía Maruca. Y esto le permitió a la firma homologar el acuerdo con sus proveedores.

Posteriormente, en 2025 y en el marco de un plan de ordenamiento, la compañía cerró también una pequeña planta que tenía en la localidad bonaerense de Chascomús, donde empleaba a 27 trabajadores.