1
BALIÑA, Sara,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BALIÑA de IRIBERRY, Sara, q.e.p.d., falleció el 19-4-2026. - Tus hijos, nietos y bisnietos te despiden con mucho amor y agradecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Reid Wiseman, piloto de Artemis II: “Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”
- 3
Mauricio Macri, en la despedida a Luis Brandoni: “Iba a ser mi compañero de fórmula”
- 4
Crece el escándalo editorial en Francia: más de 300 autores repudian al Grupo Hachette y piden una “cláusula de conciencia”