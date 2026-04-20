Casa prefabricada lista para vivir: modelos desde 20.000 dólares en Argentina

Las casas modulares suman muchos beneficios, en primer lugar, el sistema supone una construcción rápida, menores costos, alta eficiencia energética, diseño personalizable y mayor sostenibilidad por la reducción de residuos.

Desde Idero marcan una primera diferencia conceptual: “Es un error hablar de prefabricación de viviendas. La industrialización es un proceso que prefabrica piezas y/o partes para luego ensamblarlas en un proceso ingenieril. Se trata de un proceso muy semejante a la industria automotriz, donde nadie llama prefabricado a un vehículo”. Y subrayan: “Construimos viviendas industrializadas, íntegramente en fábrica”.

En cuanto a los modelos, explican que las líneas Ceibo, Urbana, Evolutiva y Mediterránea ofrecen opciones que van desde los 30 m² hasta los 78 m², con uno a tres dormitorios y hasta dos baños completos. Según detallan, están pensadas para disponer de espacios funcionales e incluso terminaciones de alta gama, listas para vivir, además de permitir distintos tipos de personalizaciones como aleros, pérgolas, terrazas o balcones.

Las casas creadas por Idero se pueden personalizar Gentileza

Idero dispone de un catálogo que incluye 15 alternativas diferentes con opciones para cada terreno en particular y los requerimientos de distintos grupos familiares. Todos los prototipos que ofrecen tienen una demanda pareja, desde los modelos más chicos, ideales para parejas, hasta los formatos evolutivos para las familias de seis miembros. También destacan una gran aceptación por parte de desarrollistas del modelo de dos pisos de 60 m², de diseño Procrear, que con una ocupación de suelo de solo 30 m², ofrece una vivienda perfecta para una familia tipo de cuatro personas.

Asimismo, destacan que, además del formato clásico de compra lanzaron Casa Propia, un programa que integra industria, arquitectura y tecnología para facilitar el acceso a la vivienda. “Le permite a las personas y familias comprar su casa por partes, a su ritmo y sin gastos extras, con microcompras desde U$S 10 hasta alcanzar el 60% del valor, momento en el que pueden optar por la entrega de la vivienda modular mediante leasing en un plazo de 5 años”, explican desde la empresa.

La posibilidad de instalación es otro de los puntos clave que destacan desde Idero. “Las casas industrializadas pueden instalarse en cualquier terreno, en cualquier punto del país. Antes de su instalación, se realiza una evaluación para definir la mejor fundación”, explican. Y subrayan una ventaja diferencial: “Son totalmente relocalizables, por lo cual se podrían trasladar a otro terreno en el futuro”.

Las casas industrializadas pueden instalarse en cualquier terreno y son totalmente relocalizables, por lo cual se podrían trasladar a otro terreno en el futuro Gentileza

Desde la empresa destacan el perfil sustentable de este tipo de viviendas ya que están construidas con acero 100% reciclable y con un diseño eficiente que minimiza el impacto ambiental. “Tienen una excelente aislación térmica y la mejor relación precio-producto del mercado”, aseguran. En términos de tiempos, aseguran que es posible construir y entregar casas listas para habitar en un plazo máximo de 90 días.

En la misma línea, Marcelo González, gerente comercial de Servicios y Sistemas Modulares, pone el foco en la flexibilidad y el comportamiento frente al clima. “Las casas modulares, lo primero que tienen de bueno es que las montás en donde querés. Puede ser cualquier terreno, de cualquier manera, con cualquier plano”, explica, y agrega que incluso en terrenos complejos “hacés los pilotes, la montás y la dejás donde vos querés, sin hacer un movimiento de suelo”.

También resalta el cambio en los tiempos de obra: “Una casa común de 100 metros puede tardar ocho meses. En el caso de las modulares, viajan en un camión, llega, se baja y ya está prearmada”. Y advierte: “En una semana se monta la casa y después comienzan las terminaciones. En 120 o 150 días se puede disponer de una casa de alta gama terminada”.

Para los expertos de la empresa Evolutiva, la clave de estas nuevas construcciones está en la eficiencia

Por su parte, Augusto Mustafá, cofundador de Evolutiva, coincide en que la clave está en la eficiencia. Entre las características más buscadas menciona el sistema constructivo en seco (Steel Frame), la entrega rápida entre 45 y 60 días, la aislación térmica y acústica completa. Además, destaca diseños compactos y optimizados, con medidas que van desde 21 m² hasta 84 m².

En cuanto a los modelos más vendidos, enumera desde un monoambiente o tiny house de 21 m², ideal como primera vivienda o alquiler, hasta una casa de dos dormitorios de 84 m² pensada para uso familiar, con posibilidad de ampliación modular a futuro. Sobre los lugares de instalación, afirma que se adaptan a terrenos urbanos o rurales, barrios privados o lotes en desarrollo, siempre según reglamentaciones.

Evolutiva

En relación a los precios asegura que una Tiny House de 21 m², ideal como primera vivienda, alquiler o casa de fin de semana que incluye baño, kitchenette y espacio integrado tiene un valor que arranca en los US$ 40.000. Otra de 42 m², un dormitorio, living + cocina, baño desde US$ 80.000; por último, una casa de dos dormitorios compacta de 84 m², pensada para uso familiar con posibilidad de ampliación modular a futuro se consigue desde US$ 150.000.

Finalmente, el líder de Evolutiva resume las ventajas: “Se trata de casas que tienen un menor costo, hasta 30% menos que la construcción tradicional; se destaca la rapidez, el precio cerrado para evitar imprevistos, también la posibilidad de ampliar por módulos y, por supuesto, un menor impacto ambiental y calidad controlada.

Con propuestas cada vez más diversas y accesibles, las casas modulares se convierten en una opción concreta que gana terreno.