La Provincia definió un protocolo de intervención ante amenazas y estudiantes armados en escuelas: los detalles

Ante la serie de amenazas de tiroteos que circularon en al menos 12 escuelas del país la semana pasada y a menos de un mes de que un alumno asesinara a otro en un colegio de Santa Fe, el gobierno bonaerenses reforzó los criterios de actuación frente a este tipo de hechos en establecimientos de la provincia.

Según pudo saber LA NACION, tras haber difundido un comunicado en el que advirtió que este tipo de mensajes no deben ser considerados “bromas”, sino comportamientos graves, ni ser viralizados para evitar el “efecto contagio”, las autoridades bonaerenses enviaron entre el viernes y el sábado un protocolo específico a las escuelas con pautas detalladas de intervención.

El texto establece que, ante la detección de mensajes que refieran a un posible tiroteo o a la presencia de armas, los establecimientos deben actuar con “celeridad” para priorizar el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad educativa.

En el caso de amenazas, el procedimiento fija una cadena de comunicación inmediata: el personal debe dar aviso al equipo directivo, que a la vez informará a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. En paralelo, la Dirección del establecimiento deberá radicar la denuncia ante la fiscalía o dependencia judicial correspondiente para que se inicie una investigación.

La amenaza en la puerta del baño de una escuelas en Mar del Plata

El protocolo también aclara que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de estudiantes para garantizar sus derechos durante el proceso. Apuntan que aplica para mensajes con contenido amenazante identificados en inscripciones, cartelería u otros soportes digitales.

Cómo actuar ante la presencia de un arma

El documento especifica también cómo proceder en situaciones en las que un estudiante exhiba un arma dentro de la escuela. En primer lugar, se indica que siempre debe considerarse como si estuviera cargada. También señala que se debe intentar calmar al estudiante y dialogar con él, mientras otro adulto da aviso al 911.

Entre otras pautas, se recomienda procurar que el estudiante deje el arma en una superficie segura. “Si se tratara de un arma de fuego, pedirle que saque el dedo del gatillo, si esta es la situación. En tanto no entregue el arma, se deberá procurar que mantenga la calma hasta que llegue la fuerza pública”, detallan.

Remarcan que otras personas no deben manipular el arma. “Se designará a una persona adulta, quien se responsabilizará de cuidar el aula e impedir que alguien ingrese. Será la fuerza pública correspondiente la que deberá retirar el arma de la escuela”, marcan.

Advierten también que la presencia de un arma configura un delito, por lo que, una vez finalizada la emergencia, el estudiante deberá quedar bajo custodia, con intervención de la familia y de la Justicia.

Intervenciones socioeducativas integrales

Una vez superada la situación de riesgo, el protocolo indica que las instituciones deben planificar intervenciones socioeducativas para abordar lo ocurrido, incluyendo espacios de trabajo con estudiantes, acompañamiento a las familias, revisión de lo actuado y fortalecimiento de los acuerdos de convivencia y el cuidado digital dentro de las comunidades escolares.

El documento fue difundido a través de la Dirección de Inspección General a los establecimientos. El organismo está integrado por jefes regionales y distritales junto con equipos de conducción de los distintos niveles y modalidades. Según voceros oficiales, el protocolo está basado en la guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas en el ámbito escolar, publicada en 2023.

Hoy, además, la directora general de Cultura y Educación provincial, Flavia Terigi, se reunió con los sindicatos docentes para analizar esta situación, acompañada por el ministro de Seguridad, Javier Alonso. “Seguiremos monitoreando conjuntamente la situación”, señalaron.

Y apuntaron: “Coincidimos en profundizar el trabajo local en apoyo a los equipos directivos y docentes de las escuelas y para participar adecuadamente en las investigaciones que se han abierto sobre los distintos casos. También se acordó impulsar la formación de las mesas intersectoriales en aquellos distritos que no cuentan con ellas, para el abordaje, intervención y seguimiento de las situaciones de conflicto/violencias que ocurren en el ámbito escolar”.

Mañana será el turno de la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno, Jorge Macri, brindará una conferencia de prensa a las 7.45 en la que informará sobre las medidas adoptadas y el estado de situación de los casos registrados en escuelas porteñas.