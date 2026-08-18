LA NACION

BALLESTER, Fernando,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BALLESTER, Fernando, q.e.p.d., 17-8-2026. - Su hermano Gonzalo y Andy O¨Farrell; sus hijos Santi y Jose, Tommy y Emma, Cande y Gio, después de tantos años compartidos lo despedimos con muchísimo amor y abrazamos a María, Rami y Rochi con enorme cariño. Memorial, a las 11.

BALLESTER, Fernando, q.e.p.d. - Cristina y Diego Ballester junto a sus hijos y nietos despiden a Fernando con mucha tristeza.

BALLESTER, Fernando. - Guillermo Iribarren y familia lo despiden con gran tristeza y rezan un oración en su memoria.

BALLESTER, Fernando. - Julia Elena y Juan Manuel Sarciat despiden a Fernando y acompañan a Maria, Ramiro y Rosario con todo cariño.

BALLESTER, Fernando. - Luis, Marul, Guillermo, Miguel, Gonzalo, Gabriel, Máximo, Víctor y Haroldo despiden a su querido amigo Fernando y acompañan a María, Rochi y Rami en este triste momento.

BALLESTER, Fernando. - Haroldo, Silvia, Sofi, Maru y Fran despiden a su querido amigo, agradeciendo cada momento compartido. Acompañamos con todo cariño a María, Rochi y Rami.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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