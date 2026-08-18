SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BALLESTER, Fernando Ramiro, q.e.p.d. - Con profunda tristeza, su esposa, Maria Glansdorp, sus hijos, Ramiro y Rosario y sus hijos en el afecto Laura y Nicolas, participan su fallecimiento. Agradecidos por su serena y humilde generosidad, fortalecidos en el amor que prodigó en toda su vida, lo despiden en Parque Memorial hoy, a las 11.

✝ BALLESTER, Fernando Ramiro, q.e.p.d. - Tus cuñados Carolina Glansdorp y Lindor Castro Valdez, Sol Glansdorp y Gonzalo Domínguez, Chantal Glansdorp y Javier Hibbert, tus sobrinos Carolina, Lindor J., Pablo , Valentina, Miranda Castro Valdez, Ignacio Uriburu, Paula Belgrano, Sofia Domínguez, Catalina, Nicole Hibbert, Tomás Peró y Nicolás Echeverría, recordamos con mucho cariño todos los momentos compartidos en familia.

✝ BALLESTER, Fernando Ramiro, q.e.p.d. - Andrés Ziffer y Ana Garzelli, Marcos e Iván acompañamos a María y los chicos en su dolor. Despedimos a un amigo entrañable, agradecidos de haber compartido gran parte de nuestra vida con él y su querida familia.

Avisos fúnebres

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