SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BAÑA, Manuel, q.e.p.d. - Marcos, Nunzia y Teresa Bulgheroni lamentan con gran pesar su fallecimiento, acompañan con afecto a sus hijos, nietos y a su familia en este momento de tristeza y ruegan una oración en su memoria.

✝ BAÑA, Manuel, q.e.p.d. - Graciela y Atilio Palmeiro participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria.

✝ BAÑA, Manuel, q.e.p.d. - El comité ejecutivo de Pan American Energy participa su fallecimiento, acompaña a sus hijos, nietos y a su familia en este momento de dolor y ruega una oración por su eterno descanso.

✝ BAÑA, Manuel, q.e.p.d. - Bridas Corporation participa su fallecimiento y saluda a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria.

✝ BAÑA, Manuel, q.e.p.d. - Con profundo pesar, Susana y Silvestre Asurey acompañan y saludan a la familia de Manuel en este doloroso momento. Rogamos a Dios por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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