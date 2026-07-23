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BARBAZAN, Daniel,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BARBAZAN, Daniel, q.e.p.d. - Alexandre de Casto, director ejecutivo comercial del Grupo Unipar, junto a su equipo de trabajo, expresan sus condolencias a los familiares y colaboradores de Princz por el fallecimiento de su gerente de planificación de ventas y operaciones, Daniel Barbazan. Nuestro homenaje y agradecimiento por su constante trabajo, entrega y dedicación a la mejora contínua.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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