SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BARO, Mario, q.e.p.d. - Silvia Ana Catena abraza a sus hijas, Silvana, Daniela y María Agustina en este momento de dolor.

✝ BARO, Mario q.e.p.d., falleció el 10-11-2026. - Silvana, Daniela y María Agustina Baro despedimos a papá con infinito agradecimiento. Nos queda para siempre todo su amor.

✝ BARO, Mario, Dr., q.e.p.d. - Los directores de Ferrum S.A. y Piedra Grande S.A.M.I.C.A. y F., junto con todos los colaboradores de ambas empresas, lamentan profundamente el fallecimiento de quien fuera integrante de sus respectivos directorios. Con afecto y agradecimiento, recordamos su trayectoria y el valioso aporte realizado a lo largo de tantos años de trabajo compartido. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

✝ BARO, Mario. - Nicolas Catena Zapata, su esposa Elena Maza, sus hijos, Ernesto, Laura y Adrianna, y nietos, participan con dolor su fallecimiento.

✝ BARO, Mario. - María Angélica Catena participa con dolor su fallecimiento.

✝ BARO, Mario, Dr. - Bodegas y Viñedos Nicolás Catena SA participa con dolor el fallecimiento de su director, Dr. Mario Baro.

✝ BARO, Mario. - Luciano Cotumaccio y familia participan con dolor su fallecimiento.

✝ BARO, Mario, q.e.p.d. - Compañía Introductora de Bs. As. participa con profundo pesar el fallecimiento de Mario Baro, destacado exintegrante de su directorio, y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Su compromiso, calidad humana y valiosa contribución al desarrollo de la compañía permanecerán en nuestro recuerdo.

Avisos fúnebres

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