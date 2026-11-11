Saltar al contenido principal
LA NACION

BARO, Mario

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BARO, Mario, q.e.p.d. - Silvia Ana Catena abraza a sus hijas, Silvana, Daniela y María Agustina en este momento de dolor.

BARO, Mario q.e.p.d., falleció el 10-11-2026. - Silvana, Daniela y María Agustina Baro despedimos a papá con infinito agradecimiento. Nos queda para siempre todo su amor.

BARO, Mario, Dr., q.e.p.d. - Los directores de Ferrum S.A. y Piedra Grande S.A.M.I.C.A. y F., junto con todos los colaboradores de ambas empresas, lamentan profundamente el fallecimiento de quien fuera integrante de sus respectivos directorios. Con afecto y agradecimiento, recordamos su trayectoria y el valioso aporte realizado a lo largo de tantos años de trabajo compartido. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

BARO, Mario. - Nicolas Catena Zapata, su esposa Elena Maza, sus hijos, Ernesto, Laura y Adrianna, y nietos, participan con dolor su fallecimiento.

BARO, Mario. - María Angélica Catena participa con dolor su fallecimiento.

BARO, Mario, Dr. - Bodegas y Viñedos Nicolás Catena SA participa con dolor el fallecimiento de su director, Dr. Mario Baro.

BARO, Mario. - Luciano Cotumaccio y familia participan con dolor su fallecimiento.

BARO, Mario, q.e.p.d. - Compañía Introductora de Bs. As. participa con profundo pesar el fallecimiento de Mario Baro, destacado exintegrante de su directorio, y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Su compromiso, calidad humana y valiosa contribución al desarrollo de la compañía permanecerán en nuestro recuerdo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Murió monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata
    1

    Murió monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata

  2. La pregunta que surge en medio de la colecta por Jesús de Miguel: "¿El donante anónimo? Es un futbolista muy famoso"
    2

    Sigue la campaña solidaria por Jesús de Miguel: “¿El donante anónimo? Es un futbolista muy famoso”

  3. La canción que es furor durante la visita del papa León XIV y tiene una historia que pocos conocen
    3

    “Alma misionera”: la historia detrás de la canción que es furor por la visita de León XIV a la Argentina

  4. Chenoa, a sus 51 años, combinó fuerza y cardio en su entrenamiento y contó qué la motiva a seguir
    4

    Chenoa, a sus 51 años: “Cuando arrancás con los ejercicios de fuerza y empezás a ver que marcas un poquito y que te encontrás mejor, es lo que más te motiva para seguir”