LA NACION

BASALDÚA, Emilio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BASALDÚA, Emilio. - Sus sobrinos Dante y Victoria Ribeiro y cuñados Federico y Lucero, participamos con profundo dolor el fallecimiento del querido Emilio. Lo vamos a extrañar mucho. Con admiración y amor eternos rogamos una oración por su descanso.

BASALDÚA, Emilio. - Luis y Marcela Uranga lo despiden con cariño.

BASALDÚA, Emilio, q.e.p.d. - Alfredo Corti despide a un querido amigo y acompaña a Paola, Carolina y Valentín con gran cariño.

BASALDÚA, Emilio. - Jacques y Florence Bedel despiden a su querido amigo y abrazan con amor a Paola, Carolina y Valentín.

BASALDÚA, Emilio. - Stella Motomura y sus hijos Hernán y Lucero Scholten acompañamos a Paola, Carolina y Valentín en este doloroso momento. Lo recordaremos con profundo cariño, respeto y admiración.

BASALDUA, Emilio, q.e.p.d. - Marina Pellegrini despide con inmensa tristeza a su querido amigo y acompaña a Paola, Carolina y Valentín en su gran pena.

BASALDUA, Emilio, q.e.p.d. - Malena Gainza despide a Emilio con gran tristeza y acompaña en el dolor a Paola, Carolina y Valentín, con cariño y oraciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La líder argentina detrás del estudio que logró prevenir en un 55% la demencia explica por qué los resultados son un hito
    1

    La líder argentina detrás del estudio que logró prevenir en un 55% la demencia en adultos mayores explica por qué los resultados son un hito

  2. El número dos del Ministerio de Justicia viajó al Mundial: "Fue una excepción", dicen en el Gobierno
    2

    El número dos del Ministerio de Justicia viajó al Mundial para ver los partidos de Argentina

  3. El picante comentario de Liam Gallagher en la previa del partido de Argentina vs. Inglaterra
    3

    “Sin querer que ganen”: el picante comentario de Liam Gallagher en la previa del partido de Argentina vs. Inglaterra

  4. De qué murió Sam Neill, actor de Jurassic Park
    4

    De qué murió Sam Neill, actor de Jurassic Park