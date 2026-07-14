SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BASALDÚA, Emilio. - Sus sobrinos Dante y Victoria Ribeiro y cuñados Federico y Lucero, participamos con profundo dolor el fallecimiento del querido Emilio. Lo vamos a extrañar mucho. Con admiración y amor eternos rogamos una oración por su descanso.

✝ BASALDÚA, Emilio. - Luis y Marcela Uranga lo despiden con cariño.

✝ BASALDÚA, Emilio, q.e.p.d. - Alfredo Corti despide a un querido amigo y acompaña a Paola, Carolina y Valentín con gran cariño.

BASALDÚA, Emilio. - Jacques y Florence Bedel despiden a su querido amigo y abrazan con amor a Paola, Carolina y Valentín.

✝ BASALDÚA, Emilio. - Stella Motomura y sus hijos Hernán y Lucero Scholten acompañamos a Paola, Carolina y Valentín en este doloroso momento. Lo recordaremos con profundo cariño, respeto y admiración.

✝ BASALDUA, Emilio, q.e.p.d. - Marina Pellegrini despide con inmensa tristeza a su querido amigo y acompaña a Paola, Carolina y Valentín en su gran pena.

✝ BASALDUA, Emilio, q.e.p.d. - Malena Gainza despide a Emilio con gran tristeza y acompaña en el dolor a Paola, Carolina y Valentín, con cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

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