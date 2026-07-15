SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BASALDÚA, Emilio, q.e.p.d. - Guadalupe Mackinlay e Inés Arbet-Engels lo despiden con cariño y abrazan a Paola, Carolina y Valentín.

✝ BASALDÚA, Emilio, q.e.p.d. Eduardo Airaldi y familia despiden con tristeza a su querido amigo y acompañan en su dolor a Paola e hijos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa