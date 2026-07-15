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BASALDÚA, Emilio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BASALDÚA, Emilio, q.e.p.d. - Guadalupe Mackinlay e Inés Arbet-Engels lo despiden con cariño y abrazan a Paola, Carolina y Valentín.
✝ BASALDÚA, Emilio, q.e.p.d. Eduardo Airaldi y familia despiden con tristeza a su querido amigo y acompañan en su dolor a Paola e hijos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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