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BASSO DASTUGUE, Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BASSO DASTUGUE, Jorge, 2-12-38; 20-5-2026. - Con mucho dolor despedimos a Jorge. Un abrazo al cielo de parte de su esposa Mónica; sus hijos Jorge, Marcelo, Gastón, Marcela y sus queridos nietos Manuel, Agustín, Ana, Vicky, Fran, Guada, Pedro, Minu, Valen, Roma y Constan. Donde estés, deseamos que sea entre muchas burbujas y rodeado de amor. Hasta siempre Jorge.
Aviso publicado en la edición impresa
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