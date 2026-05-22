Una joven murió electrocutada mientras se planchaba el pelo en Brasil

Una joven brasileña de 16 años murió mientras se planchaba el pelo por una descarga eléctrica que emitió el aparato. Su madre escuchó los gritos desesperados y la asistió inmediatamente, pero no pudo salvarla.

El hecho ocurrió el jueves 14 de mayo en el estado de Bahía. La víctima fue identificada como Maria Catarina Souza Carvalho y estaba en su casa del pueblo de Vereda, en las afueras de la ciudad de Central, junto a su mamá, cuando recibió la descarga eléctrica, según informo el medio digital G1, del diario O Globo.

Ambas se arreglaban juntas en el mismo baño, hasta que la madre de la adolescente se fue por unos segundos a la cocina para buscar agua. En ese momento escuchó los “gritos desesperados” de su hija y regresó rápidamente al lugar, donde encontró a la joven desvanecida en el piso mientras el aparato continuaba emitiendo descargas.

Según su propio relato, confirmado por los oficiales a cargo de la investigación, la mujer desenchufó el dispositivo de la toma de corriente e intentó reanimar a la menor. Sin éxito, decidió trasladarla al hospital municipal de la ciudad de Central, donde los profesionales de la salud confirmaron que la paciente ingresó al establecimiento sin signos vitales.

La Policía Civil catalogó el caso como un hecho accidental y los familiares sepultaron a la estudiante el viernes 15 de mayo por la tarde, en la zona rural del municipio. Souza Carvalho era alumna del Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado, que emitió un comunicado sobre lo ocurrido.

“En este momento de dolor y angustia, nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con todos los que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su trayectoria”, expresaron desde el establecimiento.

La mujer murió por la descarga del aparato - imágen ilustrativa

“Maria Catarina deja recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad escolar. Que Dios consuele los corazones afligidos y les conceda fuerza, paz y esperanza para enfrentar esta pérdida irreparable. Nuestro más sincero sentimiento”, concluyeron.

Un caso similar a principios de año

Otro caso de características parecidas se dio en la localidad de Arapiraca, en el estado de Alagoas. Luana Valéria Ferreira, de 24 años, falleció electrocutada en su vivienda mientras usaba un secador de pelo y una plancha conectados a un mismo alargue.

Según consignó la corresponsalía local de CNN Brasil, el esposo de la víctima relató ante la Policía Militar que se retiró del lugar durante unos minutos mientras ella se preparaba para una fiesta. Al regresar, encontró a la mujer en el suelo con el cable enrollado en el cuerpo.

La víctima estaba con el cabello mojado al momento del accidente y el disyuntor eléctrico se interrumpió automáticamente por la descarga. Los vecinos acudieron a la casa para asistir a la familia, retiraron el cableado con un palo de escoba y llamaron al servicio de emergencia.

Los médicos intentaron reanimar a Ferreira, pero confirmaron su fallecimiento en el lugar.