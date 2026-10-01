SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BATTAGLINI, Enrique Eduardo. - Fuiste un esposo, padre y abuelo excepcional, el más divertido y el mejor escritor. Te vamos a recordar siempre con la alegría que te caracterizaba, tu cuidado hacia la familia y tu risa. ¡Hasta que nos volvamos a encontrar!. Nos vas a hacer mucha falta. Tu esposa Dora, tus hijos María Laura y Enrique y tus nietos Luli, Florencia y Gonzalo.

Avisos fúnebres

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