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BATTAGLINI, Enrique Eduardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BATTAGLINI, Enrique Eduardo. - Fuiste un esposo, padre y abuelo excepcional, el más divertido y el mejor escritor. Te vamos a recordar siempre con la alegría que te caracterizaba, tu cuidado hacia la familia y tu risa. ¡Hasta que nos volvamos a encontrar!. Nos vas a hacer mucha falta. Tu esposa Dora, tus hijos María Laura y Enrique y tus nietos Luli, Florencia y Gonzalo.
Aviso publicado en la edición impresa
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