SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BATTILANA, Paula, q.e.p.d. - Sus hermanos Adelita, Ricardo y Marcela, Marcelo y Cristina, María Teresa y Michel, Eugenio y Luz y Dagmar lamentan con tristeza su partida.

✝ BATTILANA, Paula. - Fernando, Carola y Javier Caeiro despiden con mucho cariño a su amiga Paula y acompañan con sus oraciones a Jorge, Martin y Angie.

✝ BATTILANA de ROMANELLI, Paula, q.e.p.d., 8-9-2026. - Sus vecinos del edificio de Av. Callao 1330, junto a su administrador, ruegan una oración en su memoria y acompañan con afecto a su esposo Jorge, a sus hijos Angie y Martín y a toda su familia en este triste momento.

✝ BATTILANA, Paula, q.e.p.d. - Juan Carlos Pablo Joaquín Villa Larroudet, sus hijos y nietos participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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