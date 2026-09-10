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LA NACION

BATTILANA, Paula

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BATTILANA, Paula, q.e.p.d. - Sus hermanos Adelita, Ricardo y Marcela, Marcelo y Cristina, María Teresa y Michel, Eugenio y Luz y Dagmar lamentan con tristeza su partida.

BATTILANA, Paula. - Fernando, Carola y Javier Caeiro despiden con mucho cariño a su amiga Paula y acompañan con sus oraciones a Jorge, Martin y Angie.

BATTILANA de ROMANELLI, Paula, q.e.p.d., 8-9-2026. - Sus vecinos del edificio de Av. Callao 1330, junto a su administrador, ruegan una oración en su memoria y acompañan con afecto a su esposo Jorge, a sus hijos Angie y Martín y a toda su familia en este triste momento.

BATTILANA, Paula, q.e.p.d. - Juan Carlos Pablo Joaquín Villa Larroudet, sus hijos y nietos participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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