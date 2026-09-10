Con Zidane al volante, Colapinto regresa a Madrid para una carrera que estrena un circuito que asusta por la complejidad

El automovilismo, el fútbol y un encuentro singular en Madrid. Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine, y el ídolo de Real Madrid, Zinedine Zidane, embajador de la marca de coches que pertenece al Grupo Renault, coincidieron en una jornada de filmación en la capital española, donde la Fórmula 1 desembarcará el fin de semana en el circuito urbano de Madring, un trazado que intimida por sus características y que tendrá su primera experiencia en el Gran Circo. El astro francés, actual director técnico de la selección de su país, y su ligazón con el gigante del fútbol mundial, donde ganó 17 títulos entre las conquistas como entrenador y jugador, hace tres años se unió a Alpine para ser uno de los rostros con los que el fabricante galo realiza acciones de promoción de sus productos.

Pierre Gasly y Franco Colapinto sumaron puntos en el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, el domingo pasado; el fin de semana, el Gran Circo desembarcará en Madrid

El mundo del revés: el futbolista al volante y los pilotos, como pasajeros. En febrero de 2023, Zizou y Alpine se vincularon: el Grupo Renault tomó la decisión al considerar al exfutbolista como un ejemplo inspirador para los programas de igualdad y oportunidades que la fábrica francesa puso en marcha con Alpine como bandera. No es un advenedizo Zidane para con el deporte motor: es aficionado de la F.1 y en el Gran Premio de Mónaco 2025 recorrió el paddock del emblemático circuito junto a su esposa Veronique y su hijo Enzo; en esa oportunidad, también mantuvo diálogo con Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería con sede en Enstone. El fin de semana repetirá la experiencia, pero en Madring, donde en febrero del año pasado hizo una visita para promocionar el modelo Alpine A290 GT Performance. Pero hay más: hace dos años se encargó de dar la señal de largada de las legendarias 24 Horas de Le Mans, la carrera estrella del Mundial de Resistencia y en la que Alpine participa en Hypercar, la categoría máxima.

Con una gorra de Alpine, Zinedine Zidane camina por el paddock del circuito de Mónaco; el francés se unió a Alpine en 2023 y participa de actos de promoción ANDREJ ISAKOVIC - AFP

En Real Madrid, el foco mediático fue perdiendo potencia a partir de mayo de 2021, cuando concluyó su segundo ciclo como DT: no fue la salida soñada, aunque el tiempo encauzó las relaciones. La presencia en el Santiago Bernabeu en la celebración por la entrega del Balón de Oro de Karim Benzema, en 2022, y en la presentación de Kylian Mbappé, en 2024, señales de que las asperezas con Florentino Pérez quedaron en el olvido. Algunos señalan que, antes de la partida de Xabi Alonso, en enero pasado, Zidane recibió un llamado para tomar las riendas, aunque todo se decantó en la asunción de Álvaro Arbeloa, que completó la temporada.

Franco Colapinto sumó puntos en nueve grandes premios, y dos veces en circuitos urbanos: en su segunda carrera con Williams, en el Gran Premio de Azerbaiyán, y el año pasado en el Gran Premio de Miami, con Alpine Steven Tee - LAT Images

Para Colapinto, Madrid también es una ciudad de recuerdos. El argentino vivió en un departamento durante sus días en Williams, escudería con la que debutó en 2024 en la F.1. Los fanáticos recuerdan cuando ensayó un tour por la vivienda, en la que la sorpresa era la heladera prácticamente vacía, las plantas de plástico y las gorras de su amigo Bizarrap, junto al casco en el placard. El pilarense arriba a la cita después de enseñar una actuación convincente en Monza, donde finalizó noveno en una carrera de desarrollo frenético: en un breve pasaje el clasificador lo señaló tercero, pero un despiste lo hizo descender hasta el 16to lugar, desde donde ejecutó la remontada. “La adrenalina va a ser algo muy especial y único. Es un circuito distinto a todo los que estamos acostumbrados, eso es lo más bonito y que me llamó la atención”, comentó Colapinto, que junto al equipo participó de un acto de promoción en la terraza del Club Financiero Génova, en el centro de Madrid.

El 21 de junio de 1981, en el circuito de Jarama, ubicado en San Sebastián de los Reyes, municipio ubicado a 32 kilómetros del centro de Madrid, se desarrolló la novena y última carrera de F.1 en las cercanías de la capital española. Después de 45 años, el circuito callejero de Madring, en Valdebebas, reinstala al Gran Circo: la pista, de 5,4 kilómetros, con 22 curvas, tiene a la denominada La Monumental –la Curva 12- como una variante llamativa, con un peralte de 24% de inclinación, el máximo que habilita la F.1. El trazado tiene sectores que rememoran a otros circuitos, entre ellos Singapur, Miami, Bakú, Zandvoort, Jeddah...

La SF26 de Charles Leclerc, durante el filming day que Ferrari realizó en julio de este año en el circuito de Madring Denis Doyle - Getty Images Europe

“La Monumental va a ser bastante complicada, la vamos a sentir mucho en el cuerpo. Va a ser espectacular para verla desde afuera, pero desde adentro va a ser dura. Creo que es una pista que va a dar mucho de qué hablar en el mundo, así que ojalá que funcione. Tiene muchas frenadas en apoyo, lo que complica los adelantamientos, pero eso lo veremos en la carrera”, expuso Colapinto, sobre las características del dibujo. En agosto pasado, la Fórmula 3 hizo un ensayo y el resultado fue crítico: 19 banderas rojas, tres chasis destrozados, suspensiones rotas. “Fue una sorpresa para nosotros ver los datos: las fuerzas G sostenidas de unos cuatro segundos y medio, en la curva peraltada será un desafío para el coche, los neumáticos y el sistema hidráulico. El test de la F.3 demostró que es una pista mata coches”, relató James Vowles, el jefe de Williams, que en su alineación tiene a Alexander Albon y a Carlos Sainz Jr., piloto nacido en la capital española.

El resumen del test de la F.3 en el circuito de Madring

“Jamás imaginé correr un gran premio en Madrid. Tendremos que evaluar si se han pasado en términos de carácter y personalidad y será un circuito de locos, o si es uno muy divertido, donde podremos marcar sobrepasos”, rescató quien es embajador del circuito, volvió a convivir en la casa de sus padres y en la plaza del Callao el equipo presentó la decoración del auto, con reminiscencias al de 1981, que manejaron Carlos Reutemann y Alan Jones. Además, Sainz Jr. lucirá un casco que servirá de homenaje al que utilizó en karting en 2005, que era una copia del de su padre –Carlos-, en los últimos años del Rally Mundial.

A first look at the Madring! 😮‍💨



Ride on board with Charles and Lewis for a full lap of F1’s newest track 👀 pic.twitter.com/MS8XPPVEaa — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 13, 2026

Ferrari realizó un filming day, de 37 kilómetros, en julio pasado, aunque no les sumará datos a sus pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que fue habilitado a correr, tras el fortísimo accidente que protagonizó el domingo en Monza. “No tenía grip el asfalto, debido a la suciedad. Parece un circuito para vueltas de clasificación, en el que al no tener prácticamente rectas parece difícil para adelantar”, apuntó el británico, mientras que la mejor espada de Red Bull Racing, el tetracampeón Max Verstappen hizo una comparación y un comentario que atemoriza: “Me recuerda un poco a Jeddah, con curvas rápidas y los muros muy cerca. No es un circuito fácil y si das varias vueltas seguidas, como lo hicimos en el simulador, es complicado cruzar la meta y sentir que lo hiciste perfecto. Tiende a provocar accidentes graves en algunos tramos”.

La F.1 aprobó el desafío de Madring y los equipos están frente a un escenario desconocido. Colapinto y Gasly pasean con Zidane, mientras Alpine quiere sostener el ritmo.