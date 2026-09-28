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BEAMONTE, Rosario,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BEAMONTE, Rosario, q.e.p.d., falleció el 27-9-2026. - Josefina Sastre (a.), sus hermanos Pastor y Marcos y sus padres Alfredo y María Elena, despedimos a la querida Rochi con mucha tristeza y abrazamos a Agustina, Tomás, Cosme y Agustín con cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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