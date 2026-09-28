SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BEAMONTE, Rosario, q.e.p.d., falleció el 27-9-2026. - Josefina Sastre (a.), sus hermanos Pastor y Marcos y sus padres Alfredo y María Elena, despedimos a la querida Rochi con mucha tristeza y abrazamos a Agustina, Tomás, Cosme y Agustín con cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa