SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BELAUSTEGUI, Eduardo José. - Sus amigos Hernán y Lidia Meyrelles, David y Graciela Obarrio, Jorge y Maricha Fernandez Ramallo y Adrián y María Beccar Varela despiden al querido Teddy y acompañan a Cecilia y toda su familia con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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