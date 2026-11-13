SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BELAUSTEGUI, Eduardo, q.e.p.d. - Sus hermanas Elena y Pachi, Manuel Rubio, sus hijos y nietos despiden a Teddy, recordándolo con mucho amor, y acompañan a Cecilia, hijos y nietos.

✝ BELAUSTEGUI, Eduardo (Teddy), q.e.p.d. - Sus cuñados Mauricio Obarrio y Flor Beccar Varela, con sus hijos Floppy y Juan Rebollo, Remedios y Juan Villalba, Josefina y Horacio Benvenuto, Aki y Juan Cortelezzi y todos sus nietos participan su fallecimiento, acompañan a Cecilia y sus hijos y ruegan oraciones.

✝ BELAUSTEGUI, Eduardo, q.e.p.d. - Lidia y Hernán Meyrelles Torres, hijos y nietos lo despiden con todo cariño.

Avisos fúnebres

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