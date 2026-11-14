SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BELÁUSTEGUI, Eduardo, q.e.p.d. - Sus hermanos Alejandro y Nancy, Martín y Mónica, Pato y Florencia, hijos, nietos y bisnietos despiden a Teddy con mucho cariño y acompañan a Cecilia, hijos, nietos y bisnietos.

✝ BELÁUSTEGUI, Eduardo, (Teddy), q.e.p.d. - Sus primos Abelleyra Beláustegui, Roberto y Celia, Juan y Ajó, Manolo y Marga y Paulina despiden a Teddy con mucho cariño y acompañan a Cecilia, hijos y nietos.

✝ BELÁUSTEGUI, Eduardo, q.e.p.d. - Los Olivera B. V. despiden a Teddy y abrazan a Cecilia y a todos los Beláustegui con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa