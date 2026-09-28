BELLOCQ, Emilia,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BELLOCQ de ROCHA, Emilia, q.e.p.d., falleció el 27-9-2026. - Volvió a la casa del Padre. Sus hijos Jorge Emilio y Sofía Gradín, Juan y Lula Gallardo y Rita junto con sus nietos y bisnietos la despiden con mucho cariño, recordando su ejemplo de vida. Sus restos serán inhumados con misa de cuerpo presente en el cementerio Memorial de Pilar, hoy, a las 10.

✝ BELLOCQ de ROCHA, Emilia, q.e.p.d. - Su hijo Jorge Emilio y Sofi Gradín y sus hijos y nietos despedimos con muchísimo cariño a nuestra querida Milli y rogamos una oración por su eterno descanso. Sus restos serán despedidos hoy, a las 10, en el Memorial.

✝ BELLOCQ de ROCHA, Emilia q.e.p.d. - Se durmió en la paz del Señor. Marta Bellocq de Llorente despide con mucho cariño a su hermana Milli, agradeciendo los lindos momentos compartidos.

✝ BELLOCQ de ROCHA, Emilia. - Sus sobrinos Marina Diaz y Federico Olmedo; sus hijos Nicolás y Manuela, Candelaria y Augusto y Martina despiden con mucho cariño a Milli.

✝ BELLOCQ de ROCHA , Emilia, q.e.p.d. - Despide con mucho dolor a su tan entrañable amiga y abraza a sus hijos con inmenso cariño. Fátima Lynch.

Avisos fúnebres

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